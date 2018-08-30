Fransa basını duyurdu! Rizespor'da Giovanni Sio sesleri

Fransa basınından Rizespor ile ilgili flşa bir iddia ortaya atıldı. Fransızlara göre Rizespor, Montpellier'de forma giyen Sio'yu transfer etmek için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi. Rizespor kurmaylarının Montpellier'e 1.5 milyon Euro futbolcuya ise yıllık 500 bin Euro teklifte bulunduğunu belirtti.

Sio'ya Başakşehir ve Bursaspor'da talip olmuştu.