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Dünya Fransa Adalet Bakanı ebeveynleri tehdit etti
Dünya

Fransa Adalet Bakanı ebeveynleri tehdit etti

Yeniakit Publisher
2023-07-01 22:18:00 -
Fransa Adalet Bakanı ebeveynleri tehdit etti

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, protestolarda 17 yaşın altında olaylara karışan çocuklardan ebeveynlerinin sorumlu tutulabileceğini ve ceza alabileceklerini açıkladı.

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Fransa'da şiddet sarmalına dönüşen ve her an ülkenin bir noktasında patlak veren şiddet olaylarına ilişkin ülke basınına açıklamalarda bulundu.

'2 yıl hapis ve 30 bin euro para cezası'

Ebeveynlerin yaşanan olaylarda sorumluluklarının bulunduğuna işaret eden Dupond-Moretti, "(17 yaş altı) Çocuklarıyla ilgilenmeyen, onları, nereye gideceklerini bilerek geceleri dışarıya bırakan ebeveynler, 2 yıl hapis ila 30 bin euro para cezası ile karşı karşıya kalacaklar." dedi.

Sosyal medyadan organize olanlar IP adresinden tespit edilecek

Dupond-Moretti, olaylara karışanların sosyal medya platformları üzerinden organize olduklarını, bu nedenle adli makamların, kullanıcıların IP adreslerini talep edebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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