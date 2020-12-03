  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa, 200 milyon doz Kovid-19 aşısı kapasitesine sahip olacak
Aktüel

Fransa, 200 milyon doz Kovid-19 aşısı kapasitesine sahip olacak

Yeniakit Publisher
2020-12-03 22:45:31 -
Fransa, 200 milyon doz Kovid-19 aşısı kapasitesine sahip olacak

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Jean Castex, 3 aşamalı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı stratejisi geliştirdiklerini belirterek ülkesinin 200 milyon doz kapasiteye sahip olacağını söyledi.

Castex, düzenlediği basın toplantısında hükümetin aşı stratejisini açıkladı. Ülkede günlük Kovid-19 vaka sayısının düştüğünü ifade eden Castex, hastanelerin doluluk oranının da giderek azaldığını dile getirdi. Castex, Noel ve yılbaşı kutlamalarında en fazla 6 kişinin bir araya gelmesi gerektiğini kaydetti.

Kovid-19 aşısının temini için 6 farklı sözleşme imzalandığını aktaran Castex, ülkesinin 100 milyon kişi için 200 milyon doz kapasitesine sahip olacağını vurguladı. Castex, bir kişiye birkaç hafta aralıklarla iki doz aşı vurulacağını anlattı. Bunun maliyetinin 1,5 milyar avro olacağını dile getiren Castex, aşının herkes için ücretsiz olacağına işaret etti.

Castex, ilk aşamada aşının öncelikle yaşlı bakımevlerinde kalanlara ve sağlık çalışanlarına vurulacağına dikkati çekti. İkinci aşamada Şubat 2021'den ilkbahara kadar riskli grupta yer alan kişilerin aşılanacağını anlatan Castex, üçüncü aşamada ise ilkbahardan sonra aşının halkın tamamına yönelik olacağını söyledi. Castex, ülkesinin aşı stratejisinin Ulusal Meclis'in onayına sunulacağını aktardı.

Sağlık Bakanı Olivier Veran da aşının salgının seyrini gelecek aylarda değiştirmeyeceğini belirtti. Aşının ölü ve ağır hasta sayısını düşüreceğini ifade eden Veran, "Aşı korkusu virüsü durdurmaz." dedi.

Endüstri Bakanı Agnes Pannier-Runacher da Fransa'da da aşı üretileceğini, Eure-et-Loire bölgesindeki bir yerin BioNTech'in aşısı ve Indre-et-Loire bölgesinde de Moderna aşısı için tahsis edileceğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Bayraktar'a vatandaşlık teklifi: Bizim için gurur ve şereftir
Gündem

Selçuk Bayraktar'a vatandaşlık teklifi: Bizim için gurur ve şereftir

Azerbaycanlı iktisatçı Prof. Dr. Gubad İbadoğlu, SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ın emeğinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İbado..
Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı! Bay Kemal'e soğuk duş
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı! Bay Kemal'e soğuk duş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Gelecek Partisi'nden akılalmaz Katar iftirası
Siyaset

Gelecek Partisi'nden akılalmaz Katar iftirası

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, hükümete yönelik eleştirilerini iftiraya götürerek, Katar'ın Türkiye'ye dev yatırımla..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay