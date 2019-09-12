Frankfurt otomobil fuarı kapılarını açtı! Yeni modeller görücüye çıktı

Akit Ekonomi

Dünyaca ünlü otomotiv markalarını bir araya getiren Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı (Internationale Automobile Ausstellung-IAA) kapılarını bu sabah ziyaretçilerine açtı. 22 Eylül’e kadar açık kalacak fuarda yeni otomobiller ve SUV’lar sergileniyor.

Otomobil tutkunlarından yoğun ilgi

Bu sene 68’incisi düzenlenen IAA’da alternatif yakıtlı araçlar ön planda. Stantları süsleyen araçların yarıdan fazlası elektrikli ve hibrit modellerden teşekkül ediyor. Otomotiv devlerinin plug-in hibrit modellerine otomobil tutkunlarının yakın markajında.

Frankfurt’ta elektrikli otomobillerin sayısının benzinli motorlu otomobilleri aşmasının nedeni 2021’de uygulanmaya başlanacak emisyon kısıtlamaları. Yeni mevzuat göre Avrupa’da satışa sunulacak otomobillerin emisyon oranı kilometre başına 95 gram olacak. Bu oranı aşağı çekmeyen firmalar büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

IAA’ya rekor katılım

Akıllı otomobil ve SUV’ların tanıtıldığı IAA, rekor katılıma sahne oluyor. Fuarda 20’yi aşkın marka yer alıyor. BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Porsche gibi Alman firmalar hibrit otomobilleriyle öne çıkıyor.

Mercedes-Benz’in standında bulunan 61 otomobilden 29’u plug-in hibrit modellerinden oluşuyor. Söz konusu modellerden A 250 e, A 250 e Sedan ve B 250’ye ilgi yoğun.

ID.3’le iddialı

Yeni logosuyla IAA’ya iştirak eden Volkswagen, ilk seri üretim elektrikli otomobili ID.3’le iddialı. Grup, Beetle ve Golf modelleri kadar önemli gördüğü ID.3’le müşteri adedini önemli ölçüde arttırmayı esas alıyor.

Volkswagen’in diğer markaları Seat, Skoda, Porsche, Lamborgini de elektrikli otomobilleriyle tam not alıyor. Seat ve Skoda, yollarda olan otomobillerinin elektrikli ve hibritli versiyonlarıyla dikkat çekiyor. Porsche Taycan, Lamborghini ise Sian’la Frankfurt’a renk katıyor. Audi’nin yarı hibritli RS6 ve RS7 modellerine takdir yağıyor. Bu modellerin hem motor güçleri hem de iç ve dış tasarımlarından övgüyle söz ediliyor.

Suv yarışı devam ediyor

Frankfurt Otomobil Fuarı’nda yeni nesil SUV’lar kıran kırana bir yarış içerisinde. İngiliz Land Rover, Defender’ın yeni versiyonuyla, Mercedes-Benz GLC ve GLE modelleriyle, Citroen C3 Aircross’la, Nissan da Qashqai ve X-Trail gibi modellerden ilham alarak ürettiği SUV’larla alkış topluyor.

Gençler yakın takipte

IAA’da konforlu BMW’nin Gran Tourismo 6, i8Spyder M5 serileri ile yeni nesil Hyundai İ10, Honda E ve Peugeot e-2008 gençlerce yakından takip ediliyor. Bursa’da üretilecek Clio 5’i otomobil severlerle buluşturan Renault, Megan RS ve Captur serileriyle mercek altında.

Katılmayanlar da var

Frankfurt Otomobil Fuarı’na 24 marka katılmadı. Fuarın alanı 200 bin metrekareden 168 bin metrekareye çekildi. Alpine, Aston Martin, Bugatti, Citroen, Dacia, DS, Ferrari, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep, Chevrolet, Cadillac, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota ve Volvo stant açmadı.