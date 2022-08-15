Frambuazlı cheesecake tarifi: Böğürtlenli Cheesecake sosu yapımı, tadı dışında saymakla bitmeyen faydaları

Enfes Tadına Ek Saymakla Bitmeyecek Böğürtlen Faydaları

İçerdiği C ve E vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır. Böğürtlen, içerdiği zengin antioksidanlar sayesinde, kanser büyümesini önleyebilir ve yavaşlatabilir. Yüksek lif içeriği sayesinde kan şekeri ve insülin seviyesini düzenlemede yardımcı olur.

Hangi sosu kullanırsanız kullanın yemeye doyamayacağız cheesecake tarifi veriyoruz. Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik tarifi...

FRAMBUAZLI CHEESECAKE TARİFİ

Bisküvili harç için

1 1/2 su bardağı yulaflı ya da tam buğday unlu bisküvi

½ fincan eritilmiş tereyağı

2 yemek kaşığı toz şeker

Kreması için

340 gram krem peynir ya da labne

3/4 su bardağı pudra şekeri

1/2 yemek kaşığı limon suyu

2 çay kaşığı vanilya

2 bardak krem şanti

1/2 su bardağı frambuaz sosu

1/2 su bardağı ahududu

Yapılışı

Bisküvili harcın hazırlanması: Bir mutfak robotundan bisküvileri geçirin ya da elinizle ufalayın. Eritilmiş tereyağı ve şekerle karıştırın. Yağlı kağıt serilmiş kelepçeli bir kalıba serin.

Kremanın hazırlanması: Yumuşatılmış krem peynirini iki dakika çırpın. Pudra şekeri, limon suyunu ve vanilyayı ekleyin. Pürüzsüz olana kadar karıştırın. Krem şantiyi de ekleyip katlayarak karıştırın. Ahududu sosunu içine koyarak yavaşça karıştırın. Ahududu cheesecake karışımını bisküvili harç üzerine koyun ve üzerine yayın. En az bir saat veya gece boyunca soğutun.

Servis yapmadan önce taze ahududu ile süsleyin.

Frambuaz Soslu Panna Cotta Tarifi

Malzemeler

300 ml krema

50 ml süt

60 gram toz şeker

5 gram yaprak jelatin

Frambuaz Sos İçin Gerekli Malzemeler

200 gram frambuaz

30 gram bal

50 gram toz şeker

5 gram mısır nişastası

2 çorba kaşığı içme suyu

Kişi sayısı: 4 kişilik

Frambuazlı (Pelte) Panna Cotta nasıl yapılır?

Krema, süt ve toz şekeri bir sos tenceresinde kaynatın. Yaprak jelatini 3 yemek kaşığı su içerinde çözdükten sonra kaynamakta olan kremalı karışıma ekleyip, bir dakika daha kaynatın ve daha sonra kalıplara alın. Buzdolabında en az 4 saat dinlenmeye bırakın. Frambuaz Sosun Yapılışı Frambuaz, bal, ve şekeri küçük bir tencerede kaynatın.

Suda çözmüş olduğunuz nişastayı kaynayan karışıma ekleyip, bir dakika daha kaynatın. Oda sıcaklığına geldikten sonra soğumuş olan panna cottanızın üzerine ekleyin.

Frambuazlı Muhallebili Tatlı Tarifi İçin Malzemeler

Muhallebisi İçin

1 litre süt

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı şeker

Vanilya

1 paket krema

Frambuaz Sosu İçin

350 gram frambuaz (Dondurulmuş)

Yarım çay bardağı su

3 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı nişasta (Yarım çay bardağı su ile çözdürülerek dökülecek)

Alt Tabanı İçin

Ben köstebek pastamdan kalan kek parçalarından kullandım. sizde isteğe göre her türlü kalan kek parçalarınızdan sevdiğiniz bisküvilerden kullanabilirsiniz. dilerseniz hiç birsey de eklemeyebilirsiniz. öylede çok lezzetli oluyor. alt tabanı tamamen size kalmış.

Frambuazlı Muhallebili Tatlı Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak muhallebisi için tencereye aldığımız vanilya ve krema hariç bütün malzemeyi koyu kıvam alana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Muhallebimiz soğuduğu zaman krema ve vanilya ekleyip 2-3 dakika kadar çırpıyoruz. Frambuaz sosu için tencereye aldığımız dondurulmuş frambuaz şeker su ve su ile açtırdığımız nişasta kaynayana kadar karıştırıp kaynadıktan sonra altını kapatıp blenderden geçiriyoruz. Kuplarımıza alt tabanına kek parçalarından daha sonra muhallebisi ve en üst kısım için frambuaz sosundan döküyoruz. Dolapta biraz dinlendirdikten sonra istediğimiz şekilde sunumlayıp servis edebiliriz. Hafifliği ile tam bir yaz tatlısı

Böğürtlen hakkında sık sorulan kısa soru ve cevaplar

Böğürtlen hangi hastalığa iyi gelir?

Böğürtlen antioksidan bakımından en yüksek 10 gıdadan biridir. Böğürtlen kansere karşı korur, sindirimi destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp sağlığını korur, hafızayı güçlendirir. Böğürtlenin en yaygın araştırılmış sağlık yararlarından biri, kanserle mücadele eden bir yiyecek olarak çalışma yetenekleridir.

Böğürtlen meyve sosu nasıl yapılır?

Nişasta kaseye konulur üzerine yarım çay bardağından az su konulup eritilir. Böğürtlenler suyunu çekmeden yumuşayınca eritilmiş nişastası ilave edilir. Ara ara karıştırarak 2 dakika daha pişirilir ve altı kapatılıp ara sıra karıştırarak soğumaya bırakılır.

Meyveli sos nasıl pişirilir?

Hazırlanışı:

200 ml (1 su bardağı) suyu bir tencereye boşaltın. Üzerine toz karışımı ilave edin.

Devamlı karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın, 1 dakika daha kaynatın.

Ocaktan alıp, kabuk tutmaması için arada karıştırarak soğutun ve daha sonra servis için kullanın.

Frambuaz Sos Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak tencereye nişasta ve suyu alarak karıştıralım. Üzerine frambuaz ve toz şekeri ekleyerek tekrar karıştıralım. Daha sonra tencereyi ocağa alalım frambuazlar yumuşayıp püre haline gelinceye kadar karıştırarak pişirelim. Sosumuz koyulaşıp kaynadıktan sonra ocağı kapatalım.

Böğürtlen sosu nasıl yapılıyor? Diğer tarif böğürtlen sos yapımı

Küçük bir kasede 1 yemek kaşığı nişastayı 1/2 çay bardağı su ile eritin. Böğürtlenlerin üzerine ilave edip, ara sıra karıştırarak pişirin. Karıştırırken kaşığınızın tersi ile hafif hafif böğürtlenleri ezin. Pişirdiğiniz böğürtlenli sosu ocaktan alıp, ılıdıktan sonra pasta veya muhallebileriniz de kullanabilirsiniz.

Pasta üstüne meyveli sos nasıl yapılır?

Çilekleri robottan geçirip püre haline getirin. Tavaya 4 kaşık şeker yarım su bardağı su ,1 kaşık nişasta ve meyveyi alıp 5 dk harlı ateşte ,10 dk kısık ateşte kaynatın ara ara karıştırın. Daha sonra bir kaseye koyup buzlukta bekletebilirsiniz ,yada hemen kullanılabilir.

Ahududu aroması ne işe yarar?

Cilt bakım ürünleri ahududu yağını sıkça kullanır. Cilt için faydası olan A, C, E vitaminleri açısından oldukça zengindir. C vitamini cilde parlaklık vererek cildin canlı görünmesini sağlar. A vitamini güneş ışınlarının cilde zarar vermesini önler, E vitamini ise cildin yaşlanmasını önler.

Ahududu nasıl tüketilmeli?

1-2 çay kaşığı kurutulmuş ahududu yaprağını, bir bardak kaynar suyun içerisine ekleyin. Çayı demlenmesi için 5 dakika dinlendirin. Ardından süzerek tüketebilirsiniz.