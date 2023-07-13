Foyası ortaya çıkan Tunç Soyer öyle bir şey yaptı ki... Yok böyle rezalet!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de kurucuları arasında CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu İş İnsanları Yapı Kooperatifine inşa ettirdiği toplu konutlar geçtiğimiz haftalarda imalat sırasında eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlendi. İzmir'de patlak veren toplu konut skandalı ülke gündemine oturdu.

Sabah'ın haberini ihbar kabul eden Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, resen toplu konutlarda inceleme başlatırken Soyer hatalı imalatın yapıldığı 300 metrekarelik bölümü yıkıp yeniden yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Durum böyleyken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den skandalı ortaya çıkaran daire başkanlığından öç alırcasına bir hamle geldi.

Soyer önceki gün toplanan büyükşehir belediye meclisine Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının kapatılıp Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığına bağlanması için meclise önerge sundu.

Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal kararı 'akıl tutulması' olarak nitelendirdi.

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Bu daire başkanlığında çalışan mühendislerin tuttuğu tutanak sonrası Örnekköy'deki kentsel dönüşüm projesinin mühürlendiğini ve burayla ilgili eksik beton tartışmasının yaşandığını hatırlatan Hızal, "Bu talep Örnekköy'de yaşanan olaydan sonraki ikinci skandaldır. Örnekköy'deki skandalı tespit eden büyükşehir bürokratlarını, mühendislerini istedikleri raporu düzenlemedikleri için tasfiye etme süreci. Bir yandan bürokratlarımıza güveniyoruz deyip diğer yandan bu bürokratların bünyesinde çalıştığı daire başkanlığı kapatmak akıl tutulmasıdır. Büyükşehir Belediyesi yönetimi kendi personeline operasyon yapıyor. Bunun başka izahı yok" dedi.

Soyer'in meclise sunduğu başkanlık önergesi hukuk komisyonuna sevk edildi. Önümüzdeki günlerde hukuk komisyonundan gelen karar doğrultusunda önerge mecliste oylanacak.

Kabul edilmesi halinde söz konusu daire başkanlığı kapatılarak başka bir daire başkanlığı çatısı altında şube müdürlüğü olarak hizmet vermeye başlayacak.