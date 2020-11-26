  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya FOX’un rezil dizisine tokat! Kürsüden inmiyor… Büyük yüzleşme
Medya

FOX’un rezil dizisine tokat! Kürsüden inmiyor… Büyük yüzleşme

Şiddeti körükleyen Çukur ve FOX’un rezil dizisi Yasak Elma’yı geride bırakan Uyanış Büyük Selçuklu AB ve ABC1 gruplarında birincilik kürsüsünden inmiyor. Uyanış Büyük Selçuklu’nun yeni bölümünde Hasan Sabbah ve Nizamülmülk sahneleri şimdiden konuşulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:52:00 -

Buğra Gülsoy, Sevda Erginci, Leyla Lydia Tuğutlu, Hatice Şendil, Ekin Koç, Gürkan Uygur, Mehmet Özgür gibi usta isimleri kadrosunda buluşturan dizinin 9 bölümü yayınlandı. Her bölümü ayrı bir görsel güzellik sunan dizi, oyunculuk performansları açısından da son derece başarılı bir örnek oldu. Savaş sahneleri, ikili dövüş sahneleri gibi ayrıntılar da beğeni topladı.Hem aksesuarlar hem de Selçuklu dönemine uygun mimari detaylar ve süslemelerle dizinin başarılı bir iş olduğu da ortada..

Nizamülmülk karakterini oynayan Mehmet Özgür ile Hasan Sabbah olarak izlemekte olduğumuz Gürkan Uygun, rollerine çok iyi oturdular. İkisi de farklı rollerde harmanlanan usta isimler. İkisi de karakterin duygusunu izleyiciye geçirmekte başarılı performans sergiliyor.

Hasan Sabbah’ın planları var ve Haşhaşiler olarak da bilinen örgütün kurucusu konumundaki birisi. Vezir Nizamülmülk ise devrinin en güçlü adamlarından birisi… İki usta oyuncunun 10. bölümdeki karşılıklı sahnesi ise dikkat çekecek.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 10. bölümünden yayınlanan 2. ön izleme görüntülerinde o sahneden bir bölüm paylaşıldı ve büyük de ilgi gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'a en yakın isim olan Chris Van Hollen'den skandal Türkiye çıkışı
Dünya

Biden'a en yakın isim olan Chris Van Hollen'den skandal Türkiye çıkışı

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'a yakın bir isim olan Chris Van Hollen, Türkiye'ye yönelik skandal bir açıklamada bulundu.
Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap
Gündem

Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine yöneltilen..
Aynı ilçeden 14 otoda hırsızlık! Polis suçüstü yakaladı
Gündem

Aynı ilçeden 14 otoda hırsızlık! Polis suçüstü yakaladı

Maltepe'de bir aracın ön farını çalarken yakalanan ve ilçedeki 14 "otodan hırsızlık" olayının faili olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. ..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay