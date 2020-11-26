FOX’un rezil dizisine tokat! Kürsüden inmiyor… Büyük yüzleşme

Buğra Gülsoy, Sevda Erginci, Leyla Lydia Tuğutlu, Hatice Şendil, Ekin Koç, Gürkan Uygur, Mehmet Özgür gibi usta isimleri kadrosunda buluşturan dizinin 9 bölümü yayınlandı. Her bölümü ayrı bir görsel güzellik sunan dizi, oyunculuk performansları açısından da son derece başarılı bir örnek oldu. Savaş sahneleri, ikili dövüş sahneleri gibi ayrıntılar da beğeni topladı.Hem aksesuarlar hem de Selçuklu dönemine uygun mimari detaylar ve süslemelerle dizinin başarılı bir iş olduğu da ortada..

Nizamülmülk karakterini oynayan Mehmet Özgür ile Hasan Sabbah olarak izlemekte olduğumuz Gürkan Uygun, rollerine çok iyi oturdular. İkisi de farklı rollerde harmanlanan usta isimler. İkisi de karakterin duygusunu izleyiciye geçirmekte başarılı performans sergiliyor.

Hasan Sabbah’ın planları var ve Haşhaşiler olarak da bilinen örgütün kurucusu konumundaki birisi. Vezir Nizamülmülk ise devrinin en güçlü adamlarından birisi… İki usta oyuncunun 10. bölümdeki karşılıklı sahnesi ise dikkat çekecek.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 10. bölümünden yayınlanan 2. ön izleme görüntülerinde o sahneden bir bölüm paylaşıldı ve büyük de ilgi gördü.