FOX TV'nin fişini çektiği diziden ahlaksız diziye transfer olan Berk Oktay koronavirüse yakalandı
Skandal dizilerin ekrana geldiği FOX TV'de 'Savaşçı' dizisinden 'Yasak Elma' adlı rezaletin paçan aktığı skandal diziye transfer olan Berk Oktay isimli oyuncu yeni tip koronavirüse yakalandı.
Son olarak Savaşçı dizisinden ayrılarak FOX TV'de yayınlanan ‘Yasak Elma’ adlı rezil diziye transfer olan oyuncu Berk Oktay ve kız arkadaşı Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı.
Posta'da yer alan habere göre, koronavirüs testleri pozitif çıkan çiftten Oktay, yaptığı açıklamada "Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" dedi.