FOX TV'den algı operasyonu! Suçu Erdoğan ve Albayrak'a attılar

ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı kur operasyonu, keyfi yaptırımlar ve ekonomik savaşın tetikçiliğini FOX TV üstlendi. ABD merkezli yayın kuruluşu FOX TV Türkiye düşmanlığında yine sınır tanımadı. Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik başlattığı ekonomik savaşın medya ayağında FOX TV yer aldı.



FOX TV'NİN TÜRKİYE YAYINI EKONOMİK SAVAŞIN TETİKÇİSİ



ABD merkezli FOX TV Türkiye'ye yönelik ekonomik savaşın tetikçiliğini üstlenirken Fatih Portakal ve Doğan Şentürk yönetimindeki FOX TV Türkiye boş durmadı. Gün boyunca yaptığı yayınlarla Türkiye Hükümeti'ni suçlayıcı açıklamalara yer veren FOX TV, ABD'nin Türkiye'ye yönelik operasyonunu perdelemeye çalıştı.



HEDEFLERİNDE ERDOĞAN VE BERAT ALBAYRAK VAR



Fox TV evanjelist çetenin temsilcisi bir Amerikan kanalı olarak bir yandan ekonomiye saldırırken diğer yandan hükümeti içerde zayıflatmak için Berat Albayrak'a ve ekonomi yönetimine saldırıyor. Ama asıl hedefleri ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan. ABD'in tehditlerine karşı bir milli seferberlikle dik duran Erdoğan, Fox TV'nin de sürekli hedefi. Şu an ekonominin başında kim olursa olsun 'beyaz bayrak' açmadığı yani ABD'ye teslim olmadığı için Fox TV de saldırılarından vazgeçmiyor.



Başkan Erdoğan ve Bakan Berat Albayrak'ın piyasalara yönelik güven verici mesajlar verdiği sırada Trump'ın attığı skandal tweet ile dolar kuru yine yukarı doğru tırmanırken FOX TV'den yapılan yayınlarda gerçeklerin üzeri örtülmeye çalışıldı. Başkan Erdoğan ve Bakan Berat Albayrak'ın konuşmasından sonra doların yeniden tırmanışa geçtiğini iddia eden FOX TV, alçakça bir algı operasyonuna imza attı.



EKONOMİ ÜZERİNDEN PANİK HAVASI ESTİRİYORLAR



3 gündür kur artışı üzerinden sürekli olarak ülke batıyor havası estiren FOX TV, yaptığı manipulatif yayınlar, sokak röportajları ve ideolojik saplantılı uzman görüşleri ile ABD'de başlatılan ekonomik savaşın kara propagandasını yapıyor. 24 Haziran seçimlerinde yaşadıkları hayal kırıklığının intikamını ekonomi üzerinden yapılan savaşın tarafı olarak almaya çalışan FOX TV, her zorlu dönemeçte olduğu gibi ABD'nin başlattığı bu operasyonda Türkiye'nin karşısında olması dikkatlerden kaçmadı.



17 ARALIK OPERASYONUNDAN BU YANA TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR



FETÖ'nün medya imamı Ercan Gün'ün Haber Müdürlüğü görevini yürüttüğü FOX TV, örgütün 17 Aralık operasyonundan bu yana Türkiye karşıtı bir yayın politikası izliyor. Türkiye aleyhindeki her olayda düşmanca bir tavır sergileyen FOX TV, FETÖ'nün tutuklu medya imamı Ercan Gün'ü hala künyesinden çıkarmayarak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da örgüte desteğine devam ediyor.

Kaynak : Sabah