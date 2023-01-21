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Gündem Fotoğrafları basında gündem olmuştu! Erzurum Valisi Okay Memiş o fotoğraf karesini açıkladı
Gündem

Fotoğrafları basında gündem olmuştu! Erzurum Valisi Okay Memiş o fotoğraf karesini açıkladı

Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ile fotoğrafı basında yer alan Erzurum Valisi Okay Memiş, katıldığı bir programda o fotoğraf ile ilgili oluşturulan haberlerle ilgili görüşlerini açıkladı. "Fakirin fukaranın emrindeyiz"

Yeniakit Publisher
2023-01-21 19:22:00 - 2023-01-21 19:23:22

Erzurum Valisi Okay Memiş, kendisinin bulunduğu bir fotoğraf karesi hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili açıklamada bulundu.

Vali Memiş, Palandöken'deki bir otelde düzenlenen programda, gazetecilere, Türk, Kürt, Sünni, Alevi, sağcı, solcu ayırımı yapmadığını ve herkese eşit mesafede olduğunu söyledi.

Herkesi kucaklamaya gayret gösterdiğini anlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Buna mukabil bir şeyi dertleşme babında sizlerle paylaşmak istiyorum. Kaç gündür televizyonlarda izliyorsunuz. Bir fotoğraf karesi yüzünden bendenizi özellikle linç eden kampanya yürütülüyor. Bu kadar adaletsizlik olur mu? Tek bir fotoğraf, saniyelik fotoğraf karesinden. Şaşkınlık içerisindeyim. 30 yıllık meslek hayatımda böyle bir şey ile karşılaşmadım. Bu nedir ya, bu nasıl bir seviyesizliktir? Bir şey de söyleyemiyoruz. Ne söylesek başka yere çekilecek ama bu yaptıklarımızı ve hizmetlerimizi sizlere özellikle anlattım."

Memiş, bir fotoğraf karesiyle linç edildiğini belirterek, "Nasıl adaletli insanlarsınız, bu nasıl adalet ve gazetecilik, nasıl bir siyaset anlayışı? Devlet adamlığını biz sizden mi öğreneceğiz? 30 yıllık meslek hayatımızı bir esnaf ziyaretindeki kareyle yok mu edeceğiz? Biz vatandaşın, fakirin fukaranın emrindeyiz, güç odaklarının emrinde değiliz, hiçbir zaman da olmadık. Yani insanın sabrını zorluyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Saniyelik bir kare ile günlerdir üstümüze geliyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl adalet anlayışı." ifadelerini kullandı.

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