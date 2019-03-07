Fotoğraf sanatçıları Eskigediz’i ziyaret etti Kütahya’nın Gediz ilçesi Eskigediz Beledesine İzmir’den profosyonelfotoğrafçılık kulübü üyeleri ziyarette bulundu.

Kütahya’nın Gediz ilçesi Eskigediz Beledesine İzmir’den profosyonel fotoğrafçılık kulübü üyeleri ziyarette bulundu. Ziyaretin Eskigediz’in tarihini tanıtma açısından oldukça önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Ercan Şimşek, ’’Beldemize gerçekleşen ziyarette,fotoğraf kulübü üyeleri tarihi camiler, evler ve su kemeri, Açık Hava Müzesi ve Kent Müzesi satış reyonuna ziyaret ettiler. Ziyarette beldemizin tanıtımında kullanılmak üzere resim çektiler. İzmir Rota Fotoğrafçılık Kulübüne beldemize yapmış oldukları nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Beldemizin tanıtımı için belediye olarak tüm imkânları kullanmaktayız. Fotoğraf sanatçılarımızı Eskigediz ’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk’’ diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.