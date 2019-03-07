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Fotoğraf sanatçıları Eskigediz’i ziyaret etti

Kütahya’nın Gediz ilçesi Eskigediz Beledesine İzmir’den profosyonelfotoğrafçılık kulübü üyeleri ziyarette bulundu.

07 Mart 2019 Perşembe 10:49
Fotoğraf sanatçıları Eskigediz’i ziyaret etti

Kütahya’nın Gediz ilçesi Eskigediz Beledesine İzmir’den profosyonel fotoğrafçılık kulübü üyeleri ziyarette bulundu.

 

Ziyaretin Eskigediz’in tarihini tanıtma açısından oldukça önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Ercan Şimşek, ’’Beldemize gerçekleşen ziyarette,fotoğraf kulübü üyeleri tarihi camiler, evler ve su kemeri, Açık Hava Müzesi ve Kent Müzesi satış reyonuna ziyaret ettiler. Ziyarette beldemizin tanıtımında kullanılmak üzere resim çektiler. İzmir Rota Fotoğrafçılık Kulübüne beldemize yapmış oldukları nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Beldemizin tanıtımı için belediye olarak tüm imkânları kullanmaktayız. Fotoğraf sanatçılarımızı Eskigediz ’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:49
  1. Kütahya
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  4. fotoğrafçılık
  5. sanat

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