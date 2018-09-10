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Foseptik çukuruna düşen kamyon sürücüsünü itfaiye kurtardı

İstanbul Kadıköy’de bir inşaat alanında bulunan foseptik çukuruna düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:50
Foseptik çukuruna düşen kamyon sürücüsünü itfaiye kurtardı

İstanbul'un Kadıköy ilçesi, Caddebostan Mahallesi Ömerpaşa Sokak’ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmaya başlayan 8 katlı binanın bahçesinde, kapağı açık bırakılan foseptik çukuruna, aynı inşaata moloz almak için gelen hafriyat kamyonunun sürücüsü Fatih Yayla düştü.

Yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düşerek yaralanan Yayla, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinde vinç ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 13:50
  1. İstanbul
  2. Kadıköy
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