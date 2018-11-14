Foseptiğe düşen gebe inek kurtarıldı

Aksaray'ın Topakkaya Beldesi'nde oturan çiftçi Abdullah Keleş'e ait gebe inek, ahırın arkasında bulunan foseptiğe düştü. Durumu farkeden Keleş, ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler, foseptiğe inip ineğin ayaklarını zincirle bağlayıp, iş makinesi ile mahsur kaldığı yerden kurtardı. Foseptikten çıkarılan inek sahibine teslim edildi.



O anlarda itfaiye ekipleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.