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Formula 3'te kadın pilot seyircilerin arasına daldı

Formula 3'te, kadın pilot Sophia Flörsch yarışma sırasında kontrolü kaybederek kaza yaptı. Seyircilerin arasına dalan Floersc, 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 23:29
Formula 3'te kadın pilot seyircilerin arasına daldı

Formula 3’te yarışmacı Sophia Floersc aracı ile kaza yaparak seyircilerin arasına daldı.

Macau’da pazar günü gerçekleştirilen Formula 3 yarışının bitimine 12 tur kala korkutucu bir kaza yaşandı.

Motorsport’un haberine göre, Sophia Floersch, gerilerde tırmanma mücadelesi verirken uzun düzlüğün ardından büyük bir frenlemenin yapıldığı üçüncü virajda büyük süratle öndeki araca çarptı ve bariyerlerin dışına uçtu.

Tekrar görüntülerinde Floersch’in aracının havalandığı ve büyük süratle duvara çarptığı görülüyordu. Floersch’in durumunun iyi olduğunu söylenirken , Canal+’ın haberine göre 3 hakem ve bir fotoğrafçı kazada yaralandı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 23:29
  1. formula 3
  2. kaza

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