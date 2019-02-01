Formula 1'de Sauber'in adı Alfa Romeo oldu



ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası ekiplerinden Sauber takımı, 2019 sezonunda Alfa Romeo adıyla yarışacak. Formula 1'den yapılan açıklamada, Alfa Romeo ile teknik ve ticari destek konusunda anlaşması bulunan İsviçre takımı Sauber'in, şampiyonada 2019 sezonundan itibaren İtalyan otomobil üreticisinin adıyla yarışacağı belirtildi. Açıklamada, Sauber'in yönetim ve teknik kadrosunda herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği, bu durumun sadece isim üzerinde olacağı vurgulandı. Formula 1'de en son 1985 yılında yarışan Alfa Romeo, Sauber'le geçen yıl yaptığı anlaşmanın ardından organizasyona yeniden dahil olmuştu.

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