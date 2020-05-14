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Spor

Formula 1 pilotu Ricciardo, 2021'de McLaren takımına katılacak

Avustralyalı pilotun McLaren'e katılmasıyla İspanyol pilot Carlos Sainz ile yollar ayrılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:03:16 -
Formula 1 pilotu Ricciardo, 2021'de McLaren takımına katılacak

İSTANBUL (AA) - Avustralyalı Formula 1 pilotu Daniel Ricciardo, gelecek yıl McLaren takımına katılacak.

McLaren Takımı CEO'su Zak Brown, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu; takımımız, ortaklarımız ve elbette taraftarımız için çok güzel bir haber." ifadesini kullandı.

30 yaşındaki pilot, McLaren'de gelecek sezon 3'üncü yılına girecek 20 yaşındaki Büyük Britanyalı Lando Norris ile takım arkadaşı olacak.

Avustralyalı pilotun McLaren'e katılmasıyla İspanyol pilot Carlos Sainz ile yollar ayrılıyor.

Brown, İspanyol pilotun bu yıl sonu takımdan ayrılacağını belirterek, kendisine teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Sainz'ın Ferrari takımına katılacağı iddia ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Formula 1'de 2020 sezonu henüz başlamadı.

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