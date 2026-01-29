  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Sıcak saatler! Müthiş bir hamle daha mı geliyor? Bakın ne yapılacak şimdi de...
Emircan Kışlacık

Sıcak saatler! Müthiş bir hamle daha mı geliyor? Bakın ne yapılacak şimdi de...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Manchester City'e 2-0 mağlup olan Galatasaray'da bugün transfer toplantısı gerçekleştirilecek.

#1
Foto - Sıcak saatler! Müthiş bir hamle daha mı geliyor? Bakın ne yapılacak şimdi de...

Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

#2
Foto - Sıcak saatler! Müthiş bir hamle daha mı geliyor? Bakın ne yapılacak şimdi de...

Manchester City maçı için İngiltere'ye giden yönetim Türkiye'ye dönmesinin ardından kollarını sıvadı.

#3
Foto - Sıcak saatler! Müthiş bir hamle daha mı geliyor? Bakın ne yapılacak şimdi de...

Galatasaray, bugün Levent’te öğleden sonra bir transfer toplantısı yapmayı planlıyor. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk'un katılacağı toplantıda orta saha transferi masaya yatırılacak. Galatasaray’ın orta sahasında yapılacak operasyonun kime yönelik olacağı konusunda karar alınacak.

#4
Foto - Sıcak saatler! Müthiş bir hamle daha mı geliyor? Bakın ne yapılacak şimdi de...

Öte yandan son kararı ise Başkan Dursun Özbek verecek. Son durum Dursun Özbek’e sunulacak. Henüz hiçbir oyuncu için bitmiş değil. Son karar Dursun Özbek’e bırakıldı.

