Sıcak saatler! Müthiş bir hamle daha mı geliyor? Bakın ne yapılacak şimdi de...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Manchester City'e 2-0 mağlup olan Galatasaray'da bugün transfer toplantısı gerçekleştirilecek.
Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.
Manchester City maçı için İngiltere'ye giden yönetim Türkiye'ye dönmesinin ardından kollarını sıvadı.
Galatasaray, bugün Levent’te öğleden sonra bir transfer toplantısı yapmayı planlıyor. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk'un katılacağı toplantıda orta saha transferi masaya yatırılacak. Galatasaray’ın orta sahasında yapılacak operasyonun kime yönelik olacağı konusunda karar alınacak.
Öte yandan son kararı ise Başkan Dursun Özbek verecek. Son durum Dursun Özbek’e sunulacak. Henüz hiçbir oyuncu için bitmiş değil. Son karar Dursun Özbek’e bırakıldı.
