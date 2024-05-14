Fondaş medyada etik ve ahlaktan eser yok! İftira manşette tekzip iç sayfada

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İftira atmayı “gazetecilik” sanan ve yayımladıkları açıklamalarla adeta “tekzip bültenine” dönen fondaş medya bir kez daha suçüstü oldu. 12 Mayıs tarihli sayısının 1. sayfasında “AKP eliyle torpil” başlığıyla düzmece bir haber hazırlayan Cumhuriyet gazetesi ile onun dümen suyuna giden Sözcü mevkutesi büyük bir medya ahlaksızlığına imza attı. Konya Teknik Üniversitesi, mimarlık fakültesinde ilan edilen kadro için açılan sınavı fakülte dekanı Prof. Dr. Mine Ulusay’un kızı kazandığı halde AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın istediği D.A.T. isimli şahsın kadroya alındığını öne süren Cumhuriyet ile ertesi gün olayı “Yüzyılın Torpili” manşetiyle birinci sayfasına taşıyan Sözcü’nün haberi yalan çıktı.

İFTİRA 1’DEN TEKZİP İÇERDEN

Hiçbir somut dayanağı olmayan yalan haber ile itibar suikastı yapan ihanet medyası, bugünkü sayısında büyük bir perdelemeye yoluna gitti. Tamamen işkembe-i kübradan salladıkları iftirayı birinci sayfalarında büyük puntolarla yandaşlarına duyuran fondaşlar, AK Partili Ustan’ın kirli iftarayı boşa çıkaran tekzip metnini ise iç sayfalarında adeta gizledi.



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İftirayı sürmanşetten duyuran Cumhuriyet, bugünkü nüshasının iç sayfalarında “AÇIKLAMA” başlığı ile yayımladığı fakat gerçekte gizlemeye çalıştığı tekzip metninde kendi yalanı kendi eliyle şu ifadelerle çürüttü:

ÇAMUR AT İZİ KALSIN

“Söz konusu iftira haberi üzerine Usta, “Hiçbir alakam yok. Ne dekanı ne kızını ne de öbürü ‘yerine alındı’ diye iddia edilen kişi hiçbirini tanımıyorum. Müdahalem yok, ismim kullanılmış” dedi. Usta Cumhuriyet gazetesine gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“AKP eliyle torpil: İlan iptal edildi’ başlıklı yazı gerçeği yansıtmadığı gibi müvekkilin kişilik haklarına saldırı mahiyetindedir. Çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamıyla hayal ürünü iddiaların dile getirilmesi suretiyle müvekkilin şahsını hedef alan be yalnızca mükelli zan altında bırakma amacına matuf, hiçbir hukuk ve gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.”