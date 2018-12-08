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Fok sandılar erkek cesedi çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denize açılan balıkçılar, yaklaşık 300 metre açıkta bir erkek cesedi buldular.

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:19
Fok sandılar erkek cesedi çıktı

Antalya'da, balıkçılar tarafından denizde erkek cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından sudan çıkartılan cesedin Mustafa Şahintürk'e (68) ait olduğu ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Balık tutmak amacıyla denize açılan balıkçılar, yaklaşık 300 metre açıkta su yüzeyinde hareketsiz duran cismi fark etti. Cismin önce fok olduğunu düşünen balıkçılar yanına yaklaştığında erkek cesedi olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine gelen deniz polisi tarafından sudan çıkarılan cesedin Mustafa Şahintürk'e ait olduğu belirlendi. Üzerinde elbiseleri ve ayağında ayakkabısı bulunan Şahintürk'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 14:19
  1. Fok sandılar erkek cesedi çıktı
  2. Antalya
  3. Muratpaşa ilçesi
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  5. Mustafa Şahintürk

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