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Kadın - Aile Focaccia İtalyan ekmeği tarifi Focaccia nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Focaccia İtalyan ekmeği tarifi Focaccia nasıl yapılır?

Kekikli ve zeytinyağlı bir hamur işi olan focaccia klasik ekmeklerden sıkılanlar için güzel ve sağlıklı bir alternatif. Peki, İtalyan mutfağının klasiklerinden olan Focaccia ekmeği nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-28 21:46:00 -
Focaccia İtalyan ekmeği tarifi Focaccia nasıl yapılır?

Pratik ve lezzetli bir İtalyan ekmeği Focaccia, hamuru için temel malzemeler un, su, zeytinyağı ve maya. Tuz ve şeker ile tatlandırılıp kabartılan bu hamuru mutfağınızda mutlaka deneyin. İşte nefis Focaccia ekmeği tarifi...

Focaccia tarifi

Malzemeler

2 su bardağı ılık su
1 paket kuru maya
1 silme yemek kaşığı şeker
4 su bardağı un
1 silme yemek kaşığı tuz
1 su bardağı zeytinyağı (1⁄4 ünü üzeri için ayırıyoruz)

Üzeri için;

6-7 adet siyah zeytin
3 dal taze biberiye
3-4 adet çeri domates
1 adet yeşil biber

Yapılışı:

Öncelikle ılık suyu, mayayı ve şekeri bir kapta karıştırıp köpüklenene kadar 15 dakika bekletiyoruz.

Ayrı bir kapta unu ve tuzu eleyerek karıştırıyoruz.

Köpüklenen sulu karışım ve 3⁄4 zeytinyağını una ekleyip iyice karıştırıyoruz. 5-6 dakika yoğuruyoruz ve üzerini bir bezle kapatıp 1,5 saat dinlenmeye bırakıyoruz.

Daha sonra ekmeği pişireceğimiz kabı zeytinyağıyla yağlıyoruz ve hamuru içine koyup, parmaklarımızın ucuyla iyice yayıyoruz.

Üzeri için hazırladığımız malzemeleri hamura bastırarak koyuyoruz ve üzerine biraz zeytinyağı sürüp yarım saat daha dinlendiriyoruz.

200 derecelik fırında 40 dakika fansız pişiriyoruz.

Çıkarttığımızda üzerine yine biraz zeytinyağı sürüp soğumaya bırakıyoruz.

Afiyet olsun.

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