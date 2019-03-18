Foça Belediyespor, kupasını aldı Süper Amatör Lig Kırmızı Grup Şampiyonu Foça Belediyespor, kupasını alarak sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Süper Amatör Lig Kırmızı Grup Şampiyonu Foça Belediyespor, kupasını alarak sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Foça Belediyespor, şampiyonluk kupasını Kemalpaşa Spor ile oynadığı son grup maçı öncesinde İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın’ın elinden aldı. Futbolcularda sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın’a, yönetim kuruluna, hakem camiasına, emniyet güçlerine ve yarışan tüm spor kulüplerine emekleri için teşekkür etti. Başkan Demirağ, "Foça Belediyespor Kulübü futbol takımı sporcularımızı, teknik heyetimizi ve yönetim kurulu üyelerimizi canı gönülden kutluyorum. Kupa, Foça’mıza armağan olsun. Bu başarının play-off maçlarında devam edeceğine ve Bölgesel Amatör Lig’e yükseleceğimize gönülden inanıyorum. Şampiyonluğumuz, camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Foça temsilcisi, son maçında Kemalpaşa Spor’u 3-0 yenerek maçtan galip ayrılan taraf oldu. Öte yandan Foça Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek için 5 Play-off maçı oynayacak.

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