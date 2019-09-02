Floyd Ayite Gençlerbirliği'nde
- Gençlerbirliği, İngiliz ekibi Fulham'dan Ayite'yi kadrosuna kattı02 Eylül 2019 Pazartesi 18:40
ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İngiltere'nin Fulham takımından Floyd Ayite'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, yaz transfer döneminin son gününde Togolu kanat oyuncusu Ayite ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola Bordeaux altyapısında başlayan Ayite, Angers, Nancy, Reims ve Bastia'da oynadıktan sonra İngiltere ekiplerinden Fulham'a transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu, son üç sezonu Fulham'da geçirdi.
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