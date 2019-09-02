Florin Andone Galatasaray’da Galatasaray, Rumen futbolcu Florin Andone’yi 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Galatasaray, Rumen futbolcu Florin Andone’yi 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Florin Andone ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.

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