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Aktüel Florida, ABD'de 1 milyon Kovid-19 vakasını aşan üçüncü eyalet oldu
Aktüel

Florida, ABD'de 1 milyon Kovid-19 vakasını aşan üçüncü eyalet oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-02 00:35:05 -
Florida, ABD'de 1 milyon Kovid-19 vakasını aşan üçüncü eyalet oldu

NEW YORK (AA) - ABD’nin Florida eyaleti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında Teksas ve California’dan sonra ülkede 1 milyonu geçen üçüncü eyalet oldu.

Günlük Kovid-19 verilerini derleyen worldometer sitesine göre Florida’da toplam vaka sayısı 1 milyon eşiğini geçerek 1 milyon 8 bin 166’ya ulaştı.

Eyalette Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 683 oldu.

Salı günü günlük 8 bin 847 vaka sayısı ve 82 can kaybının rapor edildiği eyalette virüs nedeniyle şu ana kadar 55 binden fazla kişinin hastanede tedaviye alındığı kaydedildi.

Eyalette son iki hafta verilerine göre hastaneye yatış oranlarında yüzde 30 artış olduğuna işaret edilerek, eyalet çapında Kovid-19 pozitif oranının ise yüzde 8,69 seviyesinde olduğu bildirildi.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de vaka sayısı 14 milyon 51 bini, can kaybı da 276 bini geçmiş bulunuyor.

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