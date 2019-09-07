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FloralFest kapılarını ziyaretçilere açtı

Beyoğlu Tomtom Desinghood’da düzenlenen Floralfest kapılarını ziyaretçilere açtı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:58
FloralFest kapılarını ziyaretçilere açtı

Beyoğlu Tomtom Desinghood’da düzenlenen Floralfest kapılarını ziyaretçilere açtı.


Üç yıldır İstanbul’un farklı noktalarında hayat bulan FloralFest (Çiçek Festivali) bu yıl İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda kapılarını ziyaretçilere açtı. FloralFest renkli tasarımcıları bir araya getirdi. Çiçek ve butik çiçek tasarımcıların yanı sıra mobilya aksesuar gibi farklı alanlarda katılımcıların yer aldığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca çiçek aromalı çaylar ve çikolatalar ise festivale ayrı bir renk kattı. Festivalin giriş ücreti günlük 28.5 TL, kombine ise 45 TL. Festival yarın da devam edecek.



“Beyoğlu’nda çiçeklerin dili hakim olsun”


FloralFest’in ilk gününde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ”Beyoğlu Belediyesi olarak böyle bir festivale ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Belki festivalin slogan cümlesi şu olabilir ‘Beyoğlu’nda çiçeklerin dili hakim olsun’. Beyoğlu çiçek gibi bir tarihi şehir. Çiçekler renkleriyle, kokularıyla, desenleriyle insan ruhuna üfledikleri o pozitif enerjiyle çok farklı anlamlar ifade ediyorlar” dedi.



“Hem yenilebilir hem de içilebilir çiçek konsepti içerisinde yer aldık”


FloralFest’e özel çiçekli çaylar hazırladığını söyleyen Burcu Aydın, “FloralFest’te bulunma amacımız aslında hem yenilebilir hem de içilebilir çiçek konsepti içerisinde yer aldık. Çaylarımızı kendimiz getirtiyoruz, ithal ediyoruz veya yerli çaylar da kullanıyoruz. Bunları Türkiye’deki yerli üreticilerden kuru meyve, çiçek ve baharatlarla birlikte harmanlayarak kendi atölyemizde müşterilerimize sunuyoruz” diye konuştu.



“Çalı üzerinde 250’ye yakın türümüz var”


Süs bitkisi konusunda ülkenin iyi bir boyuta geldiğini vurgulayan üretici Erdem Gençtürk ise “Süs bitkisi konusunu çeşitli kollara ayrıldı. İç mekan, mevsimlik, çalı gibi biz bunlardan daha çok çalı grubunu üretiyoruz. Çalı üzerinde 250’ye yakın türümüz var. Ayrıca son zamanlarda Türkiye bu konuda ileri seviyelere geldi. Önceden dışarıdan ithal ettiğimiz ürünler vardı süs bitkisi adına şimdi dışarıya biz ürün gönderme aşamasına geldik. Daha da iyi konumlara ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Çikolatalarımızda hiçbir katı maddesi olmadığı için son kullanma tarihi 21 gündür”


Festivale birbirinden farkı çikolataları ile katılan Derya Atay, “Çikolatalarımızın içerisinde hiçbir katkı maddesi yoktur. FloralFest’e özelde içerisinde çikolata aroması olan çikolatalar yaptık. Çikolatalarımızda kök boya kullanıyoruz. Çikolatalarımızda hiçbir katı maddesi olmadığı için son kullanma tarihi 21 gündür. 21 gün sonra çikolatalarımız yenilemiyor. Katkı olmadığı için herkese tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:58
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