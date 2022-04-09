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Ekonomi FLO, çocuklar için birçok alternatif sunuyor
Ekonomi

FLO, çocuklar için birçok alternatif sunuyor

FLO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda miniklerin adımlarına renk katıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 11:01:00 -
FLO, çocuklar için birçok alternatif sunuyor

Şirket, birçok alternatif sunuyor. FLO, İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’yla tüm çocukları cıvıl cıvıl modellerle buluşturuyor. Koleksiyonda kız çocukları için babetler ve sneakerlar öne çıkıyor. Kombinleri süsleyecek çanta alternatifleri, metalik ve sim detayları dikkat çekiyor. FLO’da erkek çocuklar için de sneakerlar var. Bağcıklı ve cırt cırtlı modeller kullanımı kolay kılıyor. Küçük beylerin jean, gömlek, ceket, tişört ve daha birçok kombinin eşlikçisi olacak modeller FLO’da ebeveynleri bekliyor.

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