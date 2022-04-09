FLO, çocuklar için birçok alternatif sunuyor

Şirket, birçok alternatif sunuyor. FLO, İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’yla tüm çocukları cıvıl cıvıl modellerle buluşturuyor. Koleksiyonda kız çocukları için babetler ve sneakerlar öne çıkıyor. Kombinleri süsleyecek çanta alternatifleri, metalik ve sim detayları dikkat çekiyor. FLO’da erkek çocuklar için de sneakerlar var. Bağcıklı ve cırt cırtlı modeller kullanımı kolay kılıyor. Küçük beylerin jean, gömlek, ceket, tişört ve daha birçok kombinin eşlikçisi olacak modeller FLO’da ebeveynleri bekliyor.