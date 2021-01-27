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Dünya Flaş Türkiye açıklaması: Türkiye'yi Rusya'dan uzak tutmalıyız!
Dünya

Flaş Türkiye açıklaması: Türkiye'yi Rusya'dan uzak tutmalıyız!

Türkiye için "sözde müttefik" ifadelerini kullanan ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, senatörlere yaptığı detaylı açıklamalarda "Türkiye'yi Rusya'ya yaklaştıracak adımlardan uzak durmalıyız" dediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 14:04:00 - 2021-01-27 14:17:08
Flaş Türkiye açıklaması: Türkiye'yi Rusya'dan uzak tutmalıyız!

ABD'nıin çiçeği burnunda başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakan adayı Antony Blinken, dün onay alarak görevine başladı.

Blinken, geçen hafta Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde, Türkiye düşmanı Bob Menendez'in Türkiye aleyhindeki sorusunu yanıtlarken Ankara için "sözde stratejik ortak" ifadesini kullanmış, bu da tepki çekmişti. Blinken'ın kamuoyu önünde yaptığı açıklamalar dışında bir de senatörlerin yönelttiği yazılı soruları cevapladı. İşte bu bölümde Blinken'ın Türkiye ile ilgili daha detaylı açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.

Milliyet gazetesindeki köşe yazısında Ali Çınar, Blinken'ın bu açıklamalarına ulaştığını söyledi.

İşte Blinken'ın 4 kritik nokta üzerinden durduğu ve Kongre'de senatörlere yazılı olarak sunduğu Türkiye değerlendirmeleri:

"Türkiye zorlu bir müttefiktir. Başkan seçilen Biden, uluslararası hukuku ihlal eden veya bir NATO müttefiki olarak taahhütlerini ihlal eden Türkiye'nin davranışlarını gündeme getirme sözü verdi. Yönetimimiz, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü önem veriyor.

Terörle mücadele, Suriye'deki çatışmayı sona erdirme ve bölgesel istikrarı sağlama konularında ortak çıkarlarımız var. Türkiye ile ortak öncelikler konusunda işbirliği arayacak ve anlaşmazlıkları çözmek için diyaloğa gireceğiz.

Daha genel olarak, Türkiye'yi Rusya'ya ve diğer düşmanlara yaklaştıracak adımlar atmaktansa, batıya dönük tutmak önemlidir.

Bölgesel meselelerdeki farklılıklar ile Türkiye'yi transatlantik ittifakına geniş ölçüde uyumlu tutmaya çalışacağız."

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