Flaş karar! İrfan Can Kahveci reddetti

Başakşehir'in yıldız oyuncularından ve transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden İrfan Can Kahveci için Galatasaray ve Fenerbahçe sonrası devreye giren son ekip Almanya Bundesliga'dan Hertha Berlin olmuştu. Fakat İrfan Can'ın Hertha Berlin'e gitmek istemediği aktarıldı.

Nicolo Schira'nın haberine göre Hertha Berlin, Başakşehir'e 10 milyon Euro'luk bir teklif sundu. İtalyan gazeteci, Hertha Berlin'in dün itibariyle Başakşehir'e teklifini sunmuş olmasına rağmen oyuncunun Türkiye'de kalmayı seçtiğini belirtti.

Schira'nın verdiği bilgilere göre Galatasaray, görüşmelerde önemli aşama kaydederken Fenerbahçe de oyuncuya yönelik ilgisini sürdürüyor. Kulüplerin Başakşehir ile anlaşma zemini aradıkları ifade edildi.