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Flaş iddia: Süper Lig maç yayınları için TRT önerisi masada

Süper Lig ve 1. Lig'in maç yayın hakkını elinde bulunduran Digiturk ile kulüplerin kur pazarlığı devam ederken, maçların şifresiz olarak TRT'de yayınlanması konusunda bir önerinin masada olduğu iddiası gündeme geldi.

25 Haziran 2019 Salı 13:54
Flaş iddia: Süper Lig maç yayınları için TRT önerisi masada

Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk ile kulüpler arasındaki kur artışıyla ilgili pazarlıklar devam ederken, Habertürk yazarı İbrahim Yıldız'dan sürpriz bir iddia geldi. Yıldız, beIN Sports'un kur teklifine sıcak bakmayan kulüplerin maçları ya kendilerinin yayınlaması ya da TRT'de yayınlanması seçeneği üstünden durduğunu açıkladı.

Kulüpler ile beIN Sports arasında devam eden kur pazarlığı ile ilgili yeni bilgileri yazan İbrahim Yıldız'ın yayıncı kuruluş ile ilgili yazısının o bölümü;

Mali kriz kulüplerin en büyük sorunu... Döviz kurundaki artış ise ciddi bir dert... Gelirler, giderleri karşılamaz halde... En büyük gelir kalemi yayın hakkı... Yayıncı kuruluş ile yaşanan bir anlaşmazlık herkesi düşündürüyor...

Özdemir, tarafları bir araya getirecek

Dolar kurunu sabitleyen beIN SPORTS, şimdi de yüzde 35'lik bir indirim istiyor. Kulüplerin bu talep karşısında isteksiz olduğu ve imzalanan anlaşmadan vazgeçme düşünceleri olmadığı ortada… Sezonun açılmasına yaklaşık 45 günlük bir süre var. Maçların yayını şimdilik belirsiz gibi… Çeşitli kulüp temsilcileri ile yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz izlenim, farklı düşüncelerin olduğu yönünde…

Kulüpler Birliği, Futbol Federasyonu ile konuyu masaya yatırmak niyetinde. Yeni başkan Nihat Özdemir, kulüplerin yararına bir çözüm için tarafları önümüzdeki günlerde bir araya getirecek anladığımız kadarıyla…

TRT önerisi masada

Katarlı şirketin yeterli reklam gelirini elde edemeyişi ile ortaya çıkan "maç yayını" sorunu nasıl bir çözüme kavuşacak? Bu soruya farklı çözüm önerileri var.

Öncelikle, kulüplerin bu işi üstlenmesi ve aracısız bir şekilde kendilerinin yapması en çok konuşulan şıklardan biri...

Diğeri ise, şifresiz olarak TRT'nin yayını yerine getirmesi. Elinde birçok kanalı olan TRT konuya çok sıcak bakmasa da, bu tür bir niyet ve baskı karşısında ne yapar? Şimdilik bu konuda net bir şey söylemek çok erken.

beIN SPORTS'un "Ben işten çekiliyorum" deme şansı biraz zor. Hatta yok gibi. Çünkü verdiği teminatlar var.

Bu da ayrı bir teknik sorumluluk...

Tüm bu gelişmeler,parasal sorunlarını yayın gelirleri ile dengelemek niyetinde olan kulüplerin arayışı olarak ortada.

Bekleyip göreceğiz...

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:54
  1. Süper Lig
  2. 1. Lig
  3. Digiturk
  4. TRT
  5. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız
  6. beIN Sports
  7. Futbol Federasyonu
  8. Kulüpler Birliği
  9. Nihat Özdemir

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