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Flaş iddia! Mesut Özil bırakıyor

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan emekli olmaya karar verdiği iddia edildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 21:22
Flaş iddia! Mesut Özil bırakıyor

Sky Deutschland, Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan emekli olmaya karar verdiğini iddia etti.

NELER YAŞANDI?

2018 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan ve 1938'den bu yana futboldaki en büyük hayal kırıklığını yaşayan Almanya'da Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, "Mesut Özil tatilden döndükten sonra kendi çıkarı için de kamuoyu önünde açıklama yapması gerektiği benim için açıktır" demişti.

Grindel, Kicker dergisine yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in şimdiye kadar açıklama yapmayarak sorulara cevap verilmesini bekleyen birçok taraftarı hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.

Grindel, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Almanya Milli Takımı'nda geleceği olup olmadığına ilişkin soruya ise "Her şeyden önce milli takım teknik direktörünün analizi önemli. Gerçekten Özil'in açıklamasının taraftarların ve federasyonun sorularını cevaplandıracak şekilde net olmasını ümit ediyorum." yanıtını vermişti.

Öte yandan Mesut Özil'in babası Mustafa Özil, Oliver Bierhoff'a tepki göstererek "Oğlumun yerinde olsam milli takımı bırakırım. Bu kadar incitme bedel olarak büyük" ifadelerini kullandı.

Oliver Bierhoff'un, "Mesut Özil'i kadroya almaktan vazgeçme şıkkı düşünülebilirdi" açıklamasını, "yüzsüzlük" diye tanımlayan Mustafa Özil, "Benim görüşüme göre bu açıklama kendilerini kurtarmaya hizmet ediyor. Hep aynı: Kazanınca birlikte kazandık. Kaybedince Özil yüzünden mi kaybediliyor? Mesut maçlarda yuhalandı ve günah keçisi ilan edildi. İncindiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 21:22
  1. Mesut Özil
  2. 2018 Dünya Kupası
  3. Almanya

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