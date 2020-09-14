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Dünya Flaş iddia! 'İran, ABD'li isme suikast planlıyor'
Dünya

Flaş iddia! 'İran, ABD'li isme suikast planlıyor'

İran'ın, ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisine suikast planladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 19:14:00 -
Flaş iddia! 'İran, ABD'li isme suikast planlıyor'

İran'ın, ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisine suikast planladığı ileri sürüldü. Suikast sebebinin ise ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi olduğu iddia edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayın yapan Politico gazetesinin istihbarat raporlarına dayandırdığı haberine göre, İran, Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak Amerika'nın Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenlemek için planlar yaptı.

Haberde, İran'ın suikast planı hakkındaki istihbarat raporunu gördüğü ve bu hususa ilişkin bilgisi olduğu ileri sürülen bir başka yetkilinin görüşlerine de yer verildi.

Gazetenin haberinde, ABD'nin bahardan itibaren Büyükelçi Marks'a yönelik genel bir tehdit olduğu konusunda bilgisi bulunduğu fakat bu tehdit hususundaki istihbaratın son haftalarda daha belirgin hale geldiği belirtildi.

Amerikalı yetkililer, Büyükelçi'ye yönelik saldırı ihtimalinin, İran'ın Kasım Süleymani suikastıine misilleme olarak değerlendirmeye aldığı birkaç seçenekten biri olduğunu ve Büyükelçi'nin bu tehdite ilişkin bilgilendirildiğini söyledi.

ABD'li yetkililer, İran'ın Pretorya'daki büyükelçiliğinin de suikast planına dahil olduğunu iddia etti.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak tarihinde Bağdat Havalimanı yakınına yapılan saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Saldırıda, Kasım Süleymani ve İranlı subayların beraberinde Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile 10 kişi yaşamını yitirmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olaydan sonra açıklamada bulunmuş, Süleymani'nin gidişi ile yaptığı işin durdurulmayacağını ve yolunun kapanmayacağını belirtmiş, suçluları acı bir intikamın bekleidğini söylemişti.

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