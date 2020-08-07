Flaş iddia: FETÖ'den CHP'ye 'Muharrem İnce' talimatı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yeni parti kuracağı belirtilen Muharrem İnce ile ilgil çarpıcı bir iddiada bulundu.

Gökçek, FETÖ'nün CHP'ye "Muharrem İnce'yi uzaklaştırıp planımızı bozmayın. İnce, parti kurarsa bütün planlarımız bozulur. İnce'yi çağırın ve ona eş başkan gücünde baş danışmanlık veriyoruz deyip genel merkezde bir kat verin. Tüm danışmanlıkları iptal edin." şeklinde haber yolladığını iddia etti.

"Merak edenlere kaynağımı söyleyeyim... Saçma sapan yorum yapmayın..." diyen Gökçek, bu kişinin CHP içinde sevdiği, milli yanı olan ve FETÖ'ye karşı ciddi mücadele veren CHP'li bir arkadaşı olduğunu ifade etti.

Gökçek, iddiasının devamında şunları kaydetti:

"Pazar günü yapılacak toplantıdan sonra Muharrem İnce genel merkeze çağrılıp ikna edilecek. 8 danışmanın görevlerine son verilerek İnce, tek danışman olarak 'eş başkan' statüsüne getirilecek. İnce, inanır mı? Bence gene kandırabilirler..."