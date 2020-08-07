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Gündem

Flaş iddia: FETÖ'den CHP'ye 'Muharrem İnce' talimatı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ'nün CHP'ye "Muharrem İnce'yi uzaklaştırıp planımızı bozmayın. İnce, parti kurarsa bütün planlarımız bozulur. İnce'yi çağırın ve ona eş başkan gücünde baş danışmanlık veriyoruz deyip genel merkezde bir kat verin. Tüm danışmanlıkları iptal edin." şeklinde haber yolladığını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 17:37:00 -
Flaş iddia: FETÖ'den CHP'ye 'Muharrem İnce' talimatı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yeni parti kuracağı belirtilen Muharrem İnce ile ilgil çarpıcı bir iddiada bulundu.

Gökçek, FETÖ'nün CHP'ye "Muharrem İnce'yi uzaklaştırıp planımızı bozmayın. İnce, parti kurarsa bütün planlarımız bozulur. İnce'yi çağırın ve ona eş başkan gücünde baş danışmanlık veriyoruz deyip genel merkezde bir kat verin. Tüm danışmanlıkları iptal edin." şeklinde haber yolladığını iddia etti.

"Merak edenlere kaynağımı söyleyeyim... Saçma sapan yorum yapmayın..." diyen Gökçek, bu kişinin CHP içinde sevdiği, milli yanı olan ve FETÖ'ye karşı ciddi mücadele veren CHP'li bir arkadaşı olduğunu ifade etti.

Gökçek, iddiasının devamında şunları kaydetti:

"Pazar günü yapılacak toplantıdan sonra Muharrem İnce genel merkeze çağrılıp ikna edilecek. 8 danışmanın görevlerine son verilerek İnce, tek danışman olarak 'eş başkan' statüsüne getirilecek. İnce, inanır mı? Bence gene kandırabilirler..."

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Yorumlar

adimadim

hee heeee, brinden biri olacak tabi dimi!
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ata

ince boş bir adam. bir iş verilmesi ona yeter artar. düşünebeliyor musunuz. emekli dersane öğretmeninden anca kahve .... olur... şimdi kravat bi forslu araba bir mini etekli sekreter bi de kasketli ve bıyıklı bir şoför... hiç yoktan iyidir. olmadı yanına yönetim kurulu üyeliği olmadı yalovada tarla olmadı bodrumda arsa olmadı antalyada tatil köyü. olmadı..... aaaa bi kaza... tüh neyse....
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