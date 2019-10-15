Flaş iddia! Esed rejimi Münbiç'e girdi
Suriye devlet televizyonu, Suriye Ordusu (SAA) birliklerinin Münbiç kentine girdiğini iddia etti.15 Ekim 2019 Salı 11:57
Suriye'de Ikhbariya televizyonunun aktardığı habere göre Suriye ordusu birliklerinin Münbiç kentine giriş yaptığı belirtildi.
ABD ve Fransa askerleri çekildi
Öte yandan Sputnik'in aktardığına göre ABD ve Fransız askerleri Münbiç'ten çekildi. 3 askeri üssünü boşaltan ABD askerleri çekilme esnasında yolda Suriye askerleriyle karşılaştı.
ABD, Türkiye'nin YPG'ye karşı başlatmış olduğu operasyon nedeniyle son bir haftadır 7 ayrı yerden askerlerini çekmiş oldu: Tabka, Ayn İssa, Kobani, Menbiç, Resulayn, Tel Abyad ve Til Temir.
YORUM YAZ