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Flaş iddia! Esed rejimi Münbiç'e girdi

Suriye devlet televizyonu, Suriye Ordusu (SAA) birliklerinin Münbiç kentine girdiğini iddia etti.

15 Ekim 2019 Salı 11:57
Flaş iddia! Esed rejimi Münbiç'e girdi

Suriye'de Ikhbariya televizyonunun aktardığı habere göre Suriye ordusu birliklerinin Münbiç kentine giriş yaptığı belirtildi.

ABD ve Fransa askerleri çekildi

Öte yandan Sputnik'in aktardığına göre ABD ve Fransız askerleri Münbiç'ten çekildi. 3 askeri üssünü boşaltan ABD askerleri çekilme esnasında yolda Suriye askerleriyle karşılaştı.

ABD, Türkiye'nin YPG'ye karşı başlatmış olduğu operasyon nedeniyle son bir haftadır 7 ayrı yerden askerlerini çekmiş oldu: Tabka, Ayn İssa, Kobani, Menbiç, Resulayn, Tel Abyad ve Til Temir.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:57
  1. Ordu
  2. münbiç
  3. esed rejimi

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  • AAAA54 dk önce
    ESETTEN DOLAYI YAPMAMIZ GEREKENİ YAPMAZRİSKE GİRMEZSEK BİZİ SURİYEDE BİR DAKİKA TUTMAZLAR DÜNYAYADA REZİL EDERLER 

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