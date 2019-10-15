Flaş iddia! Esed rejimi Münbiç'e girdi Suriye devlet televizyonu, Suriye Ordusu (SAA) birliklerinin Münbiç kentine girdiğini iddia etti.

Suriye'de Ikhbariya televizyonunun aktardığı habere göre Suriye ordusu birliklerinin Münbiç kentine giriş yaptığı belirtildi. ABD ve Fransa askerleri çekildi Öte yandan Sputnik'in aktardığına göre ABD ve Fransız askerleri Münbiç'ten çekildi. 3 askeri üssünü boşaltan ABD askerleri çekilme esnasında yolda Suriye askerleriyle karşılaştı. ABD, Türkiye'nin YPG'ye karşı başlatmış olduğu operasyon nedeniyle son bir haftadır 7 ayrı yerden askerlerini çekmiş oldu: Tabka, Ayn İssa, Kobani, Menbiç, Resulayn, Tel Abyad ve Til Temir.

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