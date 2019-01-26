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Flaş iddia! Erdoğan o bakanı azarladı! "Senin amacın sabote etmek mi?"

Aydınlık'ta yazan Sabahattin Önkibar, "Yazılamayanlar" adlı yeni kitabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Babacan'ı, bir kabine toplantısında sert bir şekilde azarladığını iddia etti.

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:38
Flaş iddia! Erdoğan o bakanı azarladı! "Senin amacın sabote etmek mi?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bir dönemin ekonomiden sorumlu bakanı Ali Babacan’ı bir bakanlar kurulunda sert sözlerle eleştirdiği iddia edildi.

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, yeni kitabı “Yazılamayanlar”da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ali Babacan arasında geçtiğini belirttiği bir diyaloga yer verdi.

“Erdoğan ile Ali Babacan’ın Beton Tartışması” başlığıyla yayımlanan o bölüm şöyle:

Ali Babacan ekonomiden sorumlu bakandır. Bir gün bakanlar kurulu toplantısında şunu söyler: ‘İnşaat sektörü günü kurtarır ama geleceği kurtarmaz... Ölü yatırımdır. İnşaat yerine üretime katkı yapacak alanlara yönelmeliyiz...’

Ali Babacan’ın bu samimi teklifi şu sözle kesilir: ‘Ali Bey inşaat sektörü kaç kaleme katkı yapıyor, biliyor musun?’ Babacan araya giremeden devam edilir:‘Ekonomimizi bu sektör ayakta tutuyor. Bunu nasıl görmezsin...’

Babacan’dan cevap: ‘Efendim çok haklısınız. Yakın geleceği kurtarmak için inşaat sektörü dinamo ancak uzun hatta orta vadede çözüm değil... İnşaat biter, yapı paydos olur. En önemlisi inşaatın üretime katkısı yok!’

“Senin amacın sabote etmek mi?”

Babacan’ın sözü bu kez sert şekilde kesilir: ‘Hâlâ ne diyor bu... Senin amacın hükümetimizi sabote etmek mi?’ Ali Babacan’ın yüzü bembeyaz olur: ‘Estağfurullah efendim. Ben Türkiye’nin geleceği için söyledim bunları...’ Aldığı yanıt şu olmuş: ‘Biz Türkiye’nin geleceğini düşünmüyor muyuz?..’”

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 14:38
  1. Aydın
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  4. Sabahattin Önkibar
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  6. Erdoğan Ali Babacan'ı azarladı
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  • İsmetİsmet41 dk önce
    Adam doğru söylemiş

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