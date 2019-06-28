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Flaş iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında temas

Yeni parti kuracağı konuşulan Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Erdoğan aracılarla yeni parti hakkında bir temas kurdu.

28 Haziran 2019 Cuma 21:05
Flaş iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında temas

AK Parti'den ayrılarak Abdullah Gül önderliğinde yeni parti kurması beklenen Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından kulisler hareketlenmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan ile yaptığı görüşmede, geçmiş yıllarda parti hatta parti kuranlar olduğunu ancak sonunun hüsranla sonuçlandığını anlatarak, “gittikleri yolun doğru yol olmadığı” mesajı vererek “Daha evvel de bu tür hadiseler, ayrılmalar oldu. Hatta bırakınız ayrılmayı Meclis’te grup kuranlar oldu. Ama sonra ne oldular, silinip gittiler. Bunlar zor işlerdir. O nedenle, eğer yapacak bir şeyiniz varsa, burada yapın. Ama eğer kalmayacaksınız da yolunuz açık olsun” görüşünü iletmişti.

Babacan’ın parti kurması durumunda AK Parti’den milletvekili geçişi olmayacağı savunulurken, Babacan kanadında ise grup sayısına ulaşılabileceği yönünde görüş dile getiriliyor. Yeni oluşumlarla ilgili hareketlilik sürerken, bir şekilde kırılan ya da küstürülen eski bakan ve yöneticilere iktidarda görev verilmesi yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Bazı parti yöneticileri, “dışarıdan bakan” modelinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle olası bir kabine revizyonunda milletvekillerinin bakan yapılması yerine deneyimli eski isimlere yer verilebileceğini belirterek Ali Babacan ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i örnek gösteriyor. Ancak partinin kapıları açılsa bile bu isimlerin artık verilecek görevleri kabul etmeyeceği görüşü de dile getiriliyor.

Mehmet Şimşek ile temas kuruldu

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Erdoğanın yeni partide görev alacağı konuşulan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bazı yakın kişilerce temas kurduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 21:05
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Mehmet Şimşek

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  • durmak yok yola devam durmak yok yola devam 1 sa önce
    Reis seninleyiz
  • Malatyalı Malatyalı 1 sa önce
    Berat Albayrak Cumhurbaşkanımızın yanından ayrılmalı ve bir an evvel ekonomi ile ilgilenmeli. Ciddi sıkıntılar var. Diğer bakanlarda kendi işlerine dört elle sarılmalılar. Mehmet şimşek yeni parti kurulursa ve yer alırsa ak partili seçmen kayar. Türkiye'nin ekonomisi bu adamla düzeldi ve vatandaş cebine girene çıkana bakıyor
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 1 sa önce
    Ah reis ah etrafındaki pırlanta gibi bu insanları bir tarafa attın ve geldiğimiz duruma bak .., Bundan hayırlı bir sonuç çıkartmanın yegane yolu şu olmak gerek..Kader bu noktaya getirdi ki başımıza daha büyük felaketler gelmesin o zaman biz de bu noktada uyanıp tekrardan fabrika ayarlarına dönüpMehmet Şimşek Ali Babacan gibi mükemmel insanlarla birlikte Kaldığımız yerden devam etmeliyiz

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