Flaş iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında temas

AK Parti'den ayrılarak Abdullah Gül önderliğinde yeni parti kurması beklenen Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından kulisler hareketlenmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan ile yaptığı görüşmede, geçmiş yıllarda parti hatta parti kuranlar olduğunu ancak sonunun hüsranla sonuçlandığını anlatarak, “gittikleri yolun doğru yol olmadığı” mesajı vererek “Daha evvel de bu tür hadiseler, ayrılmalar oldu. Hatta bırakınız ayrılmayı Meclis’te grup kuranlar oldu. Ama sonra ne oldular, silinip gittiler. Bunlar zor işlerdir. O nedenle, eğer yapacak bir şeyiniz varsa, burada yapın. Ama eğer kalmayacaksınız da yolunuz açık olsun” görüşünü iletmişti.

Babacan’ın parti kurması durumunda AK Parti’den milletvekili geçişi olmayacağı savunulurken, Babacan kanadında ise grup sayısına ulaşılabileceği yönünde görüş dile getiriliyor. Yeni oluşumlarla ilgili hareketlilik sürerken, bir şekilde kırılan ya da küstürülen eski bakan ve yöneticilere iktidarda görev verilmesi yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Bazı parti yöneticileri, “dışarıdan bakan” modelinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle olası bir kabine revizyonunda milletvekillerinin bakan yapılması yerine deneyimli eski isimlere yer verilebileceğini belirterek Ali Babacan ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i örnek gösteriyor. Ancak partinin kapıları açılsa bile bu isimlerin artık verilecek görevleri kabul etmeyeceği görüşü de dile getiriliyor.

Mehmet Şimşek ile temas kuruldu

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Erdoğanın yeni partide görev alacağı konuşulan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bazı yakın kişilerce temas kurduğu öğrenildi.