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Dünya Flaş gelişme! UMH Başbakanı'nın istifa edeceği iddia edildi
Dünya

Flaş gelişme! UMH Başbakanı'nın istifa edeceği iddia edildi

Amerikalı Bloomberg’in son dakika geçtiği habere göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı'nın istifa edeceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:33:00 - 2020-09-15 15:44:53
Flaş gelişme! UMH Başbakanı'nın istifa edeceği iddia edildi

Bloomberg haber sitesinde yer alan bir habere göre müttefikimiz Libya UMH Başbakanı Fazyez el-Sarrac istifa etmeye hazırlanıyor.

Başbakana yakınlığı ile bilinen yetkililerin açıklamalarına göre Başbakan Serrac yakında istifasını açıklayacak.

Alınan bilgiye göre, gelecek ay Cenevre’de düzenlenecek müzakereler boyunca görevine devam edileceği de duyuruldu.

Hafta sonu istifa haberi gelebilir

Serrac ve yardımcılarının konuyu Libyalı ve uluslararası ortakları ile görüştüğünü öne süren gazeteciler istifanın hafta sonu geleceğini iddia etti.

Yapılan müzakerelerde Libya’daki taraflardan yönetimlerine birleşmesini sağlayacak yeni ve dinamik bir başkanlık konseyi oluşturulmasını talep edecekler.

 

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