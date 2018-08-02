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Flaş gelişme! Golcü oyuncu Beşiktaş B36 Torshavn maçında kadroya alınmadı

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Alvaro Negredo B36 Torshavn ile oynanan rövanş karşılaşmasında kadro da yer almaması dikkat çekti.

02 Ağustos 2018 Perşembe 21:26
Flaş gelişme! Golcü oyuncu Beşiktaş B36 Torshavn maçında kadroya alınmadı


Siyah beyazlı ekibin geçen sene büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği performansı alamadığı Alvaro Negredo, Torshavn maçının kadrosuna alınmadı.

Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada yedek soyunan ancak süre almayan İspanyol forvet, ikinci maçta kadroda yer almadı.

İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile transfer görüşmesi yapan Negredo için iki kulübün anlaşma aşamasına geldiği ve büyük bir sürpriz yaşanmazsa 32 yaşındaki golcü oyuncunun önümüzdeki sezon ülkesi İspanya top koşturacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 21:26
  1. Beşiktaş
  2. Alvaro Negredo
  3. B36 Torshavn

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