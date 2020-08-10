Flaş altın yorumu: Trump kaybederse...

Altın fiyatları 2016'da yaptığı dibin ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi. ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesi ile beraber ABD'nin özellikle Çin'le ilgili politikasının sertleştiğini belirten ekonomistler, bu politikanın küresel piyasalarda risk iştahını baskılayan önemli bir etmen olduğunu ifade ederek bu durumun riskten kaçan yatırımcıyı altına ittiğini söyledi.

Özellikle 2018'in son aylarında başlayan yükseliş trendini koronavirüs sürecinde bütün dünyada uygulanan düşük faiz bol likidite ve teşvik paketleriyle güçlendiren ons altın fiyatları Temmuz 2020'de 2075 doları görerek tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın ise ons altın tarafından gelen destekle 488 lirayı görerek bütün zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altında bu hızlı yükselişten sonra uzmanlar, "Altın düşecek mi", "Altın yükselecek mi" sorularını masaya yatırdı.

A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatları hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Altın fiyatları hangi gelişmelerden etkileniyor?

Altında daha çok temel hikayeye bakılması gerektiğini kaydeden Karabulut, "Yani geleceğe yönelik beklentilere baktığımız zaman ki bu her zaman öncül olarak fiyatlanır. Birincisi ABD seçimi ne olacak, ikincisi bu teşvik paketleri devam edecek mi etmeyecek mi konusu" ifadelerini kullandı.

Ekonomilerin kapanmasının çok fazla beklenilmemesi gerektiğini bildiren Karabulut, "Özellikle alışmayla birlikte belki başka önlemlerle ekonomilerdeki çarklar döndürülecektir. Mayıs ayında başlayan durumun devam ettirilebilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Biden'ın ön plana çıkması halinde..."

"ABD Başkanı Trump'ın iş başına geldiğinden bu yana Çin ile olan çekişmeleri, birinci faz ikinci faz tartışmaları, ABD-Çin arasındaki son zamanlardaki gelişmeler her zaman altının lehine gelişti" diyen Karabulut, özellikle Biden'ın ön plana çıkması yani daha rasyonel bir yapının yönetimi olması halinde ABD-Çin arasındaki durumun daha alt perdeden devam ettirilmesi beklentisiyle birlikte altın fiyatlarında ciddi bir satış baskısına neden olabileceğini belirtti.

Altın fiyatlarını yükseltecek etkenler neler?

Altın fiyatlarını yukarıya taşıyabilecek etkenlerin ise, büyük şirketler bazında risklerin öne çıkması olarak ifade eden Karabulut, "Hala havayolu şirketlerinde sorunların olduğunu görüyoruz. Yine petrol şirketlerinde bazılarında haberin akışı geliyor. Özellikle ABD'de. Güney Amerika'da ciddi anlamda olumsuz haber akışı var. Yani şirketler bazındaki hareketlerin bir küresel satış dalgasına neden olabilir mi diye bunları kafamızda soru işareti olarak tutuyoruz" dedi.

"Trump'ın kaybedecek beklentisi oluşursa altın fiyatları düşer"

Altın fiyatları konusunda özellikle politik riskin altını çizen Karabulut, "Benim gördüğüm kadarıyla özellikle Trump yönetiminin kaybedeceği beklentisiyle büyük bir riskin ön plandan çıkması halinde altın fiyatları satış dalgasıyla karşılaşabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.