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Aktüel FKÖ'ye bağlı Araştırma Merkezi: İsrail güçleri geçen yıl 43 Filistinliyi şehit etti
Aktüel

FKÖ'ye bağlı Araştırma Merkezi: İsrail güçleri geçen yıl 43 Filistinliyi şehit etti

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:51:22 -
FKÖ'ye bağlı Araştırma Merkezi: İsrail güçleri geçen yıl 43 Filistinliyi şehit etti

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, geçen yıl işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde aralarında 9 çocuğun da bulunduğu 43 Filistinliyi şehit ederken, 1650 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Abdullah el-Hurani Belgelendirme ve Araştırma Merkezinin raporunda, İsrail güçlerinin 2020'de düzenlediği saldırılarda 31'i Batı Şeria, 12'si Gazze'de olmak üzere 43 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Raporda, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenler arasında 9 çocuk ve 3 kadının bulunduğu, 1650 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin, geçen yıl 4 bin 600 Filistinliyi gözaltına aldığı, Filistinlilere ait 976 ev veya yapıyı yıktığı kaydedildi.

Raporda ayrıca, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik 1090 olaya ve saldırıya karıştığına vurgu yapıldı.

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