FKÖ, ABD'nin diplomatik misyonları yeniden açacağından memnun

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Washington’da kapatılan diplomatik misyonunun Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetimi tarafından yeniden açılması kararını memnuniyetle karşıladı.

FKÖ'den açıklama

FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “ABD’nin bu adımı olumlu ve güzeldir. Bu adım yeni yönetimin önceki yönetimin (Donald Trump yönetimi) hatalarını düzeltmedeki ciddiyetini yansıtıyor.” dedi.

Mecdelani, bunun yeni yönetimin iki devletli çözüme ve müzakerelere dayanan ve tek taraflı adımlardan kaçınan barış sürecindeki konumunu da yansıttığına dikkati çekerek, ABD’nin bu adımı üzerine siyasi bir süreç için çok taraflı bir uluslararası mekanizmayı inşa etmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Mecdelani ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Joe Biden arasında bir telefon görüşmesinin yakın zamanda yapılmasının beklendiğini kaydetti.

Filistin'e yardımlar yeniden yapılacak

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Vekili Richard Mills, bugün BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada Biden yönetiminin daha önce askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden aktif hale getireceğini ve Trump döneminde Filistin'in ABD'de kapatılan diplomatik misyonlarının yeniden açılacağını açıklamıştı.

İsrail yanlısı Donald Trump başkanlığındaki eski ABD yönetimi Eylül 2018'de de Filistin’in Washington’daki diplomatik misyonlarını kapatmıştı.