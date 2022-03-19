Fizik tedavide kas ve lenf dolaşımını destekleyen tedavi

Eklem hareketliliğini kısıtlamayan Kinosiotape (bantlama tedavisi) genellikle spor yaralanmalarında fizik tedavi uzmanları ve fizyoterapistlerin sıkça başvurduğu yöntemler arasında yer alıyor. Son derece esnek, cilde uyumlu ve hafif olan bu bantların kullanımı kan ve lenf dolaşımını destekliyor. Kinezyo bantlar doktor tarafından belirlenen alanlara uygulanıyor ve vücutta belirli bir bölgede meydana gelen ağrıyı gidermek için yapılacak egzersizlerin daha kolay uygulanmasını sağlıyor.

Kinosiotape (bantlama tedavisi) genellikle spor yaralanmalarında fizik tedavi uzmanları ve fizyoterapistlerin sıkça başvurduğu, eklem hareketliliğini kısıtlamayan yöntemler arasında yer alıyor. Esnek, cilde uyumlu ve hafif olan bu bantların kullanımı kan ve lenf dolaşımını destekliyor.

Kinezyo bantlar doktor tarafından belirlenen alanlara uygulanıyor ve vücutta belirli bir bölgede meydana gelen ağrıyı gidermek için yapılacak egzersizlerin daha kolay uygulanmasını sağlıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Yener Güçlü, Kinosiotape (bantlama tedavisi) hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Kinezyolojik bantlama başta kas iskelet sisteminde olmak üzere çok geniş bir kullanım alanına sahip.

Kinezyolojik bantlama tekniğinin çıkış felsefesi standart bant uygulamaları gibi eklem hareketlerini sınırlamaksızın insan derisinin yapısal özellikleri ve esnekliğine benzer bir bantlama yönteminde daha başarılı sonuçlar alınabileceği üzerine şekillenmiş.

Kinezyolojik bantlama pediatrik ve nörolojik hastalıklarda kas iskelet sisteminde sportif rehabilitasyon sağlamak için kullanılıyor.

Ayrıca kas iskelet sistemi dışında vasküler sorunlarda ve lenf ödem tedavilerinde kullanılıyor.

KİNEZYO BANT (AĞRI BANDI) UYGULAMA ALANLARI

1. Yumuşak doku ağrıları ve Miyofasyal ağrı sendromu

2. Bölgesel kas spazmları ve kas iskelet sisteminde yumuşak doku travmaları

3. Spor yaralanmaları, eklem burkulma ve zorlanmaları

4. Postür (duruş) bozuklukları, skolyoz

5. Bazı ortopedik cerrahi girişimler sonrası (artroplasti, bağ tamirleri vs.)

6. Tendinit, bursit (tenisçi dirseği, golfçu dirseği vs.)

7. Tuzak nöropatiler (karpal tünel sendromu, ulnar sinir lezyonu vs.)

8. Plantar fasiit, epin kalkanei

9. Fiziksel aktive ve sportif faaliyet öncesi koruyucu amaçla kas ve eklem çevresi dokularına destek vermek



Kinezyo bantların özellikleri

Kinezyo bantlar katkı maddesi içermiyor.

Fonksiyona bağlı olarak değişken gerilime sahip.

Yapıştırıcı özelliği tıbbi sınıf akrilik ve ısıya duyarlı.

Normal atletik bant gibi kısıtlı hareket yerine serbest hareket sağlıyor.

Cilt benzeri esnekliğe sahip ve günlerce uygulanan bölgede kalabiliyor.

Bantlar yapıştırıldıktan sonra bir hafta kalabiliyor

Kinosiotape yani bantlama tedavisinde bantlar yapıştırıldıktan sonra uygulanan bölgede 24 saat boyunca 3 ila 7 gün arasında kalıyor.

Bant uygulamasının nedenine göre ve hastanın iyileşme süreci de dikkate alınarak tekrarlayan seans uygulamaları yapılabiliyor.



Bantlama tedavisinde dolaşım ve hareket hızlanması sağlanıyor

Kinezyolojik bantlama uygulandığında derinin kaldırılması ile cilt ve cilt altı interstisyel alan artırıldığı için dolaşım ve hareket hızlanması sağlanabiliyor.

Dolaşım ve hareketin artması o bölgede iltihaplanmayı azaltıyor. Böylece ağrının azaltılması, performansın artırılması, zedelenmenin önlenmesi, dolaşımın ve doku iyileşmesinin hızlanıyor.

Banda uygulanan gerilimin derecesine bağlı olarak cilt aracılığı ile mekanoreseptörler uyarılıyor ve merkezi sinir sistemine sinyal gönderiliyor.

Uygulanan bölgede ağrılı bölge üzerindeki cilt, cilt altı yumuşak dokuları kaldırarak alan yaratıyor, böylece istenilen şekilde hareketi sınırlamak veya artırmak mümkün oluyor.

Bantlama yöntemi fazla sıvıyı lenf yollarına yönlendirerek ödemin azaltılmasını da sağlıyor.