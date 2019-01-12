Fiyatı 3 bin TL’ye kadar olan televizyonlara 9 taksit imkânı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), kredi kartı harcamaları ve nakit çekimlerde taksitlendirme süresi yeniden belirlendi. BDDK açıklamasında, “Kurumumuzun internet sayfasında da yayımlanan 11 Ocak 2019 tarih ve 8198 sayılı kurul kararıyla söz konusu yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sınırları ve yasakları aynı şekilde belirlenmiş olup, ayrıca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarılmıştır” denildi.