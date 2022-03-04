Fitre kaç lira oldu? Diyanet açıkladı! 2022 yılı fitre miktarı...

İslam inancında önemli bir yere sahip olan fitre (fıtır sadakası), Müslümanlar arasında kardeşlik bağını güçlendiren, toplumsal dayanışmayı arttıran ve tutulan oruçların kabul edilmesini sağlayan mali bir ibadettir. Müslümanlar fitre nedir, fitre ne zaman ve kime verilir araştırıyor. İşte Diyanet tarafından açıklanan 2018 fıtır sadakası ücreti...

2022’de fitre ne kadar oldu?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı 2022 yılı Fitre miktarını açıkladı. Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi.

Kimler fitre verir?

Fitre, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman’a vaciptir. Bireyin fitre ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak fitrede zekât için öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.

Fitre kimlere verilmez?

Ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına,

Oğul, oğlan çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına,

Müslüman olmayanlara,

Karı-koca birbirlerine zekât veremez.

Fitre ne zaman verilir?

Fitre ne zamana kadar verilir? Fitre Ramazan Bayramı öncesine kadar verilmelidir.

Fitre verirken nasıl niyet edilmelidir?

Şâfiî mezhebine göre fıtır sadakası vermek “farz”dır ve bununla yükümlü olmak için nisap miktarı mala sahip olmak şart değildir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 594). Buna göre temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve gecesine yetecek kadar azığa sahip zengin-fakir her müslüman fitre ile yükümlüdür. Ayrıca varlıklı kimsenin müslüman olan eşi, çocukları, ana-babası ve diğer yakınları için de sadaka-i fıtır vermesi gerekir.

Bir kimse bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin fitrelerini de vermekle mükelleftir. Zaten niyet kalbidir, dil ile söylemek gerekmez. Hatta zekât ve fitre gibi şeyleri fakire verirken, (bayram hediyesi gibi) başka bir bahaneyle vermek daha uygundur. Yeter ki içimizden bunun zekât veya fitre olduğuna niyet edelim.