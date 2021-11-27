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Kadın - Aile FIstık ezmesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

FIstık ezmesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Bu tarifle kolayca fıstık ezmesi yapabileceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 19:14:00 - 2021-11-27 19:24:10
FIstık ezmesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Ev yapımı fıstık ezmesi tarifi nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

  • 500 gram tuzsuz yer fıstığı
  • 3 yemek kaşığı pekmez
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tutam tuz
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Yapılışı

Fıstıkların kabuklarını soyun. Soyduğunuz fıstıkları bir tavaya koyun ve 5-6 dakika kavurun. Isınan fıstıkları robota koyun . Püre kıvamına gelen fıstıkların için diğer malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız fıstık ezmesini temiz bir kavanoza koyup oda sıcaklığında muhafaza edebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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