Fıs Fıs İsmail Süleyman Yağcı kimdir? Süleyman Yağcı aslen nereli?
‘Çocuklar Duymasın’daki 'Fıs Fıs İsmail' rolüyle tanınan Süleyman Yağcı "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç... Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksınız" sözleriyle büyük beğeni topladı. Peki Çocuklar Duymasın’daki 'Fıs Fıs İsmail kimdir? Fıs Fıs İsmail Süleyman Yağcı nereli kaç yaşında? Fıs fıs İsmail rol aldığı diziler hangileri?
Süleyman Yağcı, 23 Ağustos 1964 tarihinde Rize ilinde doğmuştur. Süleyman Yağcı'nın asıl mesleği ambulans şoförlüğüdür, ancak ambulans şoförlüğünün yanında oyunculuk da yapmaktadır. Süleyman Yağcı, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Süleyman Yağcı, özellikle Çocuklar Duymasın isimli dizide uzun yıllar boyunca canlandırdığı Fıs Fıs İsmail karakteri ile tanınmıştır. "Yasemin hanım şu dosyaları alın da odama gelin he hehhehhe" repliği hafızalara kazınmıştır. Süleyman Yağcı, Emine Yağcı ile evlidir.
Fıs fıs İsmail hangi dizilerde oynadı?
Süleyman Yağcı (Fıs fıs İsmail) hangi fimlerde oynadı?