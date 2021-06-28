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Gündem Fırtınada elektrik santralleri bomba gibi patladı!
Gündem

Fırtınada elektrik santralleri bomba gibi patladı!

Rusya'nın başkenti Moskova'da öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su baskınları yaşandı. Hayatın durma noktasına geldiği şehirde fırtınanın etkisiyle elektrik santrallerinde patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 21:28:00 -

Rusya'nın başkenti Moskova’da geçtiğimiz haftadan bu yana hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerinde yaşanırken, bugün öğle saatlerinde ise sağanak yağış ve fırtına meydana geldi. Moskova’da şiddetli yağış nedeni ile birçok noktada su baskını ve sel etkili olurken, fırtına nedeni ile bazı binaların çatıları uçtu. Meydana gelen sel sonucu birçok araç yollarda kaldı.

Şiddetli yağış sonucu birçok metro istasyonunu su basarken, ulaşımda da aksama yaşandı. Yağış ve fırtınanın etkisiyle kentin birçok noktasında elektrik santrallerinde meydana gelen patlamanın ardından elektrik kesintileri yaşandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova'daki sel nedeniyle ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ve ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

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