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Aktüel Fırtına vurdu, aydınlatma lambası alev aldı!
Aktüel

Fırtına vurdu, aydınlatma lambası alev aldı!

Yeniakit Publisher
2024-04-21 00:36:00 -
Fırtına vurdu, aydınlatma lambası alev aldı!

Düzce’de fırtına etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle aydınlatma direğindeki ampul patladı.

Olay Orhangazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre cadde üzerinde bulunan aydınlatma direğinin tepesinde bulunan ampul rüzgarın etkisi ile patladı. Alev alev yanmaya başlayan ampulden alev parçaları yola düşmeye başlayınca, bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler patlayan ampulü söndürdü. Elektrik ekipleri de aydınlatma direğinin elektriklerini keserken, bölgede polis ekipleri de güzergah üzerinde önlem aldı. Elektrik ekipleri bölgede çalışma başlattı.

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