Fırtına sahasında geçit vermiyor! Trabzonspor tarih yazıyor
Süper Lig’de Karadeniz fırtınası dindirilemiyor. Kendi sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayan Trabzonspor, 2-1’lik galibiyetle hanesine 3 puanı yazdırırken evindeki sarsılmaz kale unvanını da korudu. Bordo-mavililer, taraftarının müthiş desteğiyle çıktığı son 11 lig maçında rakiplerine boyun eğmeyerek yenilmezlik serisini taçlandırdı.
Trabzonspor, ligde sahasında en son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde, sezonu lider tamamlayan Galatasaray karşısında 2-0’lık skorla almıştı. Bu maçın ardından Fatih Tekke yönetiminde iç sahada güçlü bir grafik çizen bordo-mavililer, taraftarı önünde önemli bir seri yakaladı.
11 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik
Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı son 11 karşılaşmada 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bu süreçte rakip filelere 21 gol gönderen Trabzonspor, kalesinde ise 12 gol gördü. Bordo-mavililer, söz konusu maçların 4’ünde ise kalesini gole kapattı.
Evdeki son maçlar
Trabzonspor’un sahasında oynadığı son 11 mücadele ve aldığı sonuçlar şöyle:
Trabzonspor - Samsunspor: 2-2
Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0
Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0
Trabzonspor - Samsunspor: 1-1
Trabzonspor - Gaziantep FK: 1-1
Trabzonspor - Kayserispor: 4-0
Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0
Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1
Trabzonspor - Konyaspor: 3-1
Trabzonspor - Beşiktaş: 3-3
Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-1