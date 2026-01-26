Fırtına sahasında geçit vermiyor! Trabzonspor tarih yazıyor

Trabzonspor, ligde sahasında en son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde, sezonu lider tamamlayan Galatasaray karşısında 2-0’lık skorla almıştı. Bu maçın ardından Fatih Tekke yönetiminde iç sahada güçlü bir grafik çizen bordo-mavililer, taraftarı önünde önemli bir seri yakaladı.

11 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik

Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı son 11 karşılaşmada 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bu süreçte rakip filelere 21 gol gönderen Trabzonspor, kalesinde ise 12 gol gördü. Bordo-mavililer, söz konusu maçların 4’ünde ise kalesini gole kapattı.

Evdeki son maçlar

Trabzonspor’un sahasında oynadığı son 11 mücadele ve aldığı sonuçlar şöyle:

Trabzonspor - Samsunspor: 2-2

Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0

Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0

Trabzonspor - Samsunspor: 1-1

Trabzonspor - Gaziantep FK: 1-1

Trabzonspor - Kayserispor: 4-0

Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0

Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1

Trabzonspor - Konyaspor: 3-1

Trabzonspor - Beşiktaş: 3-3

Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-1