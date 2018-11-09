Fırtına Malatya'da şoka uğradı!

Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında Trabzonspor, Malatya'da şok bir yenilgi aldı. Bordo mavili ekip, Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup oldu.

Ligde oynadığı son üç maçı kazanan Erol Bulut'un öğrencileri milli araya moralli girdi. Ligdeki galibiyet hasreti dört maça çıkan bordo mavili ekip ise deplasmanda Malatya deplasmanında şok bir skor aldı.

Alınan bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 21'e çıkarttı. Trabzonspor ise 16 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada E.Yeni Malatyaspor’da Ahmed Ildız’ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Khalid’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

18. dakikada Trabzonspor’da sağ kanattan ceza alanına giren Olcay Şahan topu yerden Hugo Rodallega'ye verdi. Rodallega’nin attığı şutu, Yeni Malatyaspor savunması son anda engelledi ve topu ceza sahasından uzaklaştırdı.

36. dakikada sol kanattan Khalid içeri doğru hareketlendi, boşa çıkan Guilherme’yi gördü. Kaleci Onur ile karşı karşıya kalan Guilherme topu ağlarla buluşturdu. 1-0

38. dakikada Trabzonspor’da savunmanın hatasıyla topla buluşan Guilherme, ceza sahasında Alaksic’i gördü. Akeksic tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

Mücadelede ilk yarı Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Yeni Malatyaspor, Aleksic'in frikikten attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Yeni Malatyaspor maçta gol oldu yağıyor! 51. dakikada Boutaib, kornerden gelen topu kafayla filelere gönderdi: 4-0.

64.dakikada Guilherme kendisinin 2. takımının 5. golünü kaydetti. Savunma arkasına sarkan Brezilyalı futbolcu, topu ağlarla buluşturmayı başardı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de ilk kez bir maçta 5 gol attı.