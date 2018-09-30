Fırtına korkusu bile yetti... Tatil mekanı Bodrum'da sokaklar bomboş kaldı
Tatil mekanı Bodrum'da kasırga uyarısı nedeniyle sokaklar boşaltıldı. Çoğu kişi tatillerini yarıda kesip evlerine döndü. Sabaha kadar "eğlence"nin kesilmediği Bodrum sokaklarında adeta in cin top oynuyor.30 Eylül 2018 Pazar 12:16
Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı kasırga uyarısı nedeniyle, Bodrum'da tatil yapanlar büyük korku yaşadı.
Kasırga korkusu...
Bodrum Belediyesi de akşam saatlerinde ilçe genelinde hoparlörden, fırtınanın Bodrum'u etkilemeyeceği, normal hayata dönülmesi şeklinde anons yaptırdı.
Ancak belediyenin açıklamasına karşın Bodrum'da dün gece "eğlence" hayatı durdu. Cadde ve sokaklar boşaldı, restoranlar ve eğlence mekanlarının sahipleri de işyerlerini erken kapattı.
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